Polsko-brytyjski startup Wordware, który zamienia język naturalny w działające systemy AI pozyskał 120 mln zł w rundzie seed

Budowanie AI bez programowania? Jak komunikować się z coraz bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencją, by precyzyjnie przekazać jej swoją wizję? Bariera, jaką do tej pory była znajomość programowania, przestaje być wyzwaniem.Umożliwia to Wordware - polsko-brytyjska platforma, która pozyskała 120 mln zł w rundzie seed, wprowadzając innowacyjne podejście do tworzenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.