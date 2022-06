Polski startup opracował innowacyjne algorytmy AI dla podwyższenia skuteczności in-vitro

Spadek demograficzny dotyczy coraz większej liczby krajów, zarówno Polski, jak i z Europy Zachodniej oraz USA. Polska odnotowuje najgorszą sytuację demograficzną od czasów II wojny światowej. W 2020 roku ogólny wskaźnik płodności w USA osiągnął najniższy poziom w historii. Według WHO zaburzenia płodności są chorobą cywilizacyjną, która dotyka coraz większy procent populacji w wieku rozrodczym. Wsparciem w rozwiązaniu tego wyzwania jest procedura in-vitro, która jednak jest bardzo kosztowna i często nieefektywna.

Powstają już rozwiązania technologiczne, które wspierają kliniki in vitro w osiąganiu lepszych rezultatów tej procedury. Takie rozwiązania dostarcza również polski startup MIM Solutions – firma, która wdraża technologie z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego m.in. w branży MedTech. To firma, która wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego i została założona przez czołowych polskich naukowców w obszarze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokiego, i pozyskała środki z NCBiR na opracowanie dwóch innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających lekarzy w przeprowadzaniu procedury in vitro. To projekty EMBRYOAID i FOLLISCAN. Obie aplikacje będą wspierać w dużym stopniu lekarzy specjalistów w ich codziennej pracy.

EMBRYOAID to aplikacja, która wspiera pracę embriologów i służy do oceny potencjału rozwojowego zarodków. Jej przeznaczeniem jest wspomaganie decyzji klinicznych w celu pomocy w selekcji zarodków podczas procedur zapłodnienia in vitro. Opierając się na dużej kolekcji obrazów poklatkowych oraz zdjęć, EMBRYOAID pomaga embriologom zidentyfikować najbardziej obiecujące zarodki ich pacjentek.

- Testy dowiodły, że aplikacja selekcjonuje zarodki z taką samą skutecznością jak wysoko wykwalifikowany embriolog z 30-letnim doświadczeniem. Technologia została opracowana przez zespół czołowych polskich data scientistów wraz z doświadczonymi embriologami – informuje dr Piotr Wygocki, CEO MIM Solutions.

Druga aplikacja to FOLLISCAN, ma na celu poprawę diagnostyki płodności kobiet poprzez wsparcie ginekologów w badaniu ultrasonograficznym rezerw jajnikowych kobiet. Oprogramowanie wspiera klinicystów w doborze zabiegów lepiej dopasowanych do potrzeb pacjenta, jednocześnie zwiększając skuteczność leczenia. FOLLISCAN opiera się na prostej, ale bardzo efektywnej koncepcji, czyli zbudowaniu platformy technologicznej, która imituje wiedzę wysoko wykwalifikowanych ekspertów medycznych i oddaje tę umiejętność w ręce każdego dostawcy opieki zdrowotnej. FOLLISCAN automatyzuje ogromną liczbę zadań, które obecnie muszą być wykonywane przez człowieka.

Działalność MIM Solutions i stworzone rozwiązania technologiczne zostały dostrzeżone już przez środowisko biznesowe i medyczne, dzięki czemu firma oraz autorzy projektów otrzymali wiele wyróżnień, m.in. nagrodę w kategorii BioDigital od Central European BioForum, wyróżnienie w konkursie "Przedsiębiorca Roku" organizowanym przez Uniwersytet Warszawski w kategorii „Innowacja”, tytuł „Bizneswoman Roku” w kategorii "Liderka nowych technologii" przyznawany przez Fundację Sukces Pisany Szminką oraz Excellence in AI Award dla Uli Sankowskiej, współautorki projektów i Prezeski MIM Solutions.

Prognozy wartości światowego rynku leczenia niepłodności przewidują wzrost z 14,27 mld USD w 2020 r. do 15,74 mld USD w 2021 r. przy złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 10,3% (CAGR). A przewidywania długofalowe szacują, iż rynek osiągnie 21,7 mld USD w 2025 r. przy CAGR wynoszącym 8%. Polska firma swoje rozwiązania po wstępnych wdrożeniach w Polsce będzie skalować w klinikach w USA, w krajach Europy Zachodniej i w Azji. W ten sposób przyłączy się do szybko rozwijającego się rynku wsparcia leczenia zaburzeń płodności.