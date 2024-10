Polski startup BLISKO dołącza do Google for Startups: AI for Education

BLISKO, polska marka specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach edukacyjnych, została wybrana do elitarnego programu Google for Startups Growth Academy, do kohorty AI for Education. Program ten, skierowany do startupów z sektora edukacyjnego, które wykorzystują sztuczną inteligencję, zapewnia uczestnikom dostęp do wiedzy, mentorów oraz sieci kontaktów potrzebnych do dalszego rozwoju i ekspansji. BLISKO jest jedynym polskim projektem w tej kohorcie, wybranym spośród ponad 600 zgłoszonych z całej Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.