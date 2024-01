Polski sektor bankowy nie boi się AI, co stawia go w czołówce innowacyjności na świecie

Świadczy to o dużej dojrzałości technologicznej sektora i skłonności do inwestowania w rozwiązania, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo danych, ale również poprawiają organizację pracy. Przechowywanie danych w chmurze oferuje bankom nie tylko większą elastyczność i dostępność informacji, ale także znacząco redukuje koszty operacyjne związane z utrzymaniem własnej infrastruktury IT.