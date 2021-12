Polska edukacja coraz bliżej ciemnogrodu i komunistycznego reżimu. Przejmuje się tym niewielka liczba Polaków... Zobacz jak zmienią polską szkołę LexCzarnek i LexWójcik

30 listopada do Sejmu trafił pierwszy z dwóch rządowych projektów, które uderzają w polską edukację, podporządkowują szkoły kuratorom, odbierając rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkole. Głosowanie nad nimi, planowane na 9 grudnia, zostało nagle zdjęte z porządku obrad. Wszystko wskazuje na to, że trafi pod obrady na kolejnym posiedzeniu przed świętami Bożego Narodzenia.