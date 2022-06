Polska Bezgotówkowa – najważniejsze zmiany w 2022 r.

Polska Bezgotówkowa – dla kogo i jakie są korzyści?

Przypomnijmy, że do programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić każdy przedsiębiorca, który w ciągu 12 ostatnich miesięcy nie korzystał w swojej działalności gospodarczej z terminali płatniczych, a więc nie miał wówczas podpisanej umowy z agentem rozliczeniowym. W ramach programu nie są pobierane opłaty z tytułu instalacji terminala płatniczego oraz obsługi płatności bezgotówkowych, przez określony czas. Przy zwiększonym wolumenie sprzedaży, szczególnie w detalu lub usługach, pozwala to na ograniczenie kosztów obsługi klientów. Więcej informacji na temat programu znajdziemy na portalach branżowych, takich jak np. bezgotowki.pl. Dzięki temu bezproblemowo przejdziemy poszczególne etapy przygotowania i weryfikacji wniosku, a następnie dostawy i instalacji terminala płatniczego w siedzibie lub oddziale naszej firmy.

Polska Bezgotówkowa – najważniejsze zmiany od marca 2022 r.

Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w programie Polska Bezgotówkowa, to od 1 marca 2022 r. Fundacja Polska Bezgotówkowa sfinansuje koszty instalacji i obsługi już nie trzech, lecz jednego terminala płatniczego. Zmniejszeniu uległ ponadto okres dofinansowania. Został on bowiem skrócony z 12 do 5 miesięcy. Zmieniono także limit kwotowy, po którego przekroczeniu naliczane są opłaty za obsługę transakcji bezgotówkowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa zmniejszyła go ze 100 tys. złotych do 42 tys. złotych. Wynikało to ze skrócenia maksymalnego okresu trwania programu u danego przedsiębiorcy.

Polska Bezgotówkowa – czy warto przystąpić do programu?

Mimo ograniczeń w programie Polska Bezgotówkowa, które pojawiły się w ostatnich miesiącach, nadal jest on bardzo atrakcyjny, szczególnie gdy dopiero rozpoczynamy swoją działalność i chcemy ją szybko rozwijać. Uczestnictwo w tym programie pozwala bowiem na realne obniżenie części kosztów i przeznaczenie dzięki temu zaoszczędzonych środków na inne, niezbędne na początku inwestycje. Z programu skorzystamy także wówczas, gdy do tej pory nie stosowaliśmy płatności bezgotówkowych. W obliczu cyfryzacji zdecydowana większość klientów preferuje bowiem płatności w tej formie, co przekłada się później na osiągane przez firmę obroty. Brak możliwości zapłaty kartą płatniczą lub powiązanym z nią telefonem to obecnie spory minus. Może mieć to nawet wpływ na odpływ potencjalnych klientów, którzy wybiorą przez to konkurencyjne oferty.