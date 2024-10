Polacy w czołówce europejskich pracoholików i w pułapce przemęczenia zawodowego

W Polsce blisko połowa osób aktywnych zawodowo jest zmęczona zarówno psychicznie (47 proc.), jak i fizycznie (42 proc.).

Z badania przeprowadzonego przez KBwP można wywnioskować, że zmęczenie w pracy jest złożonym zjawiskiem. Składa się na nie zarówno sfera fizyczna, psychiczna, jak i emocjonalna.

Z kolei pracodawcom doskwiera przewlekłe zmęczenie (39 proc) oraz złe samopoczucie, gorszy nastrój (45 proc.).

Niemal 1/3 pracodawców kojarzy zmęczenie z brakiem motywacji, niechęcią do pracy czy odliczaniem czasu do jej końca. Co ciekawe, w dużo mniejszym stopniu postrzegają tak to zjawisko pracownicy, którzy częściej wiązali zmęczenie z nadmiarem zadań, kwestiami fizycznymi oraz wypaleniem zawodowym - powiedziała Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS Workwear podczas prezentacji raportu.