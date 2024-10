4-dniowy tydzień pracy - jakie branże mogą skorzystać z takiego rozwiązania?

4-dniowy tydzień pracy — jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

Wprowadzenie krótszego tygodnia pracy może zapewnić wiele korzyści, na które liczą pracodawcy. Potencjalne z nich, to:

zwiększenie produktywności — krótszy czas pracy sprzyja większej produktywności, ponieważ pracownik jest wtedy bardziej skoncentrowany na zadaniach i skłonny do wysiłku w krótszym czasie, by sprostać wszystkim wyznaczonym zadaniom,

poprawa równowagi między pracą a życiem — więcej wolnego czasu wpływa pozytywnie na równowagę pomiędzy pracą a życiem, a to ma bezpośredni wpływ na polepszenie samopoczucia i zwiększenie satysfakcji z życia,

poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego — mniejsza liczba godzin pracy może wspomóc realnie zmniejszenie stresu, a także sprzyja poprawie zdrowia psychicznego pracowników, daje bowiem więcej czasu na wypoczynek i regenerację,

redukcja kosztów związanych z pracą — pracodawca może utrzymać koszty pracownika, jednak zmaleć mogą inne opłaty, np. za energię elektryczną czy za korzystanie z innych zasobów,

zachęta do zatrudnienia — krótszy tydzień pracy wpływa zachęcająco na zatrudnienie, może przyciągnąć utalentowane osoby, które wniosą nową jakość do firmy,

poprawa jakości pracy — zwiększone skupienie i efektywność to jeden z pozytywnych skutków skrócenia czasu pracy.

Czterodniowy tydzień pracy — liczne rozwiązania i pomysły

Skrócony tydzień pracy to ciekawa opcja zwłaszcza w zawodach twórczych. Tam nie liczy się bowiem przepracowana ilość godzin, a zrealizowane zadania i efektywność pracowników. W polskich realiach 4-dniowy tydzień pracy objawiać się będzie raczej jako benefit dla pracownika od pracodawcy. Może to być też rozwiązane na zasadzie, iż piątek będzie dniem wolnym na rzecz wydłużonego czasu pracy w pozostałe dni tygodnia. Jeszcze inne firmy oferują krótszy czas pracy w piątki w zamian za integracyjne popołudnia, co również może sprzyjać późniejszej współpracy i lepszej atmosferze w biurze.

Od kiedy krótszy tydzień pracy w Polsce?

Kiedy w Polsce będzie można cieszyć się skróceniem czasu pracy? Nie ma konkretnej daty wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Liczne instytuty, w tym Ministerstwo Rodziny, analizują, czy lepszym rozwiązaniem jest 4-dniowy tydzień pracy, czy jednak 7-godzinny dzień pracy. Do skrócenia tygodnia pracy potrzebna jest też ustawa, której projekt może ujrzy światło dzienne wiosną 2025 roku. Chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat? Odwiedź portal podatkowy i dowiedz się więcej!

Ile godzin do przepracowania w miejscu pracy?

4-dniowy tydzień pracy to jeszcze nic pewnego. Nowelizacja kodeksu Pracy na pewno podpowie, który wariant będzie lepszy. Pod uwagę brane są dwa modele:

4-dniowy tydzień pracy — trzeba będzie przepracować 32 godziny, czyli 8 godzin od poniedziałku aż do czwartku z uwzględnieniem wolnego piątku. Czasem przepracować trzeba będzie więcej godzin, w zależności od przyjętego czasu pracy w skali tygodnia przez konkretną firmę.

35-godzinny tydzień pracy — tutaj już piątek jest dniem pracującym, jednak w ciągu dnia pracownik pracuje tylko 7 godzin. Takie rozwiązanie też wpłynie pozytywnie na stan zdrowia pracownika, ponieważ więcej czasu spędzi z rodziną, na odpoczynku, może to też wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia w danej firmie.

Skrócony tydzień pracy a zapisy w Kodeksie pracy

Eksperci z Konfederacji Lewiatan wyjaśniają, że przepisy Kodeksu Pracy umożliwiają wprowadzenie takiego rozwiązania. Ze wstępnych analiz wynika, że jest nawet taki system skróconego tygodnia pracy gdzie dobowy wymiar czasu pracy został wydłużony. To nie prowadzi do wypalenia zawodowego, a krótszy czas pracy to również sporo możliwości dla samego pracownika. Z pewnością wprowadzenie rozwiązania wpłynie pozytywnie na wiele aspektów naszego życia.

W jakich branżach sprawdzi się 4-dniowy tydzień pracy?

W przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy da się zrobić dużo. Są jednak branże, w których skrócenie czasu pracy będzie strzałem w dziesiątkę! Jak mówi Główny Inspektor Pracy, wdrożenie 4-dniowego tygodnia pracy będzie strzałem w dziesiątkę dla sektora nowoczesnych usług, doradztwa, w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Jest to dobra opcja dla sektora IT oraz dla administracji państwowej. Można wtedy liczyć na wzrost zatrudnienia również w obsłudze klienta oraz niskie bezrobocie.