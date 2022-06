Polacy nie popierają unijnego planu uznania energii pochodzącej z gazu i atomu, jako zielonej

Eurodeputowani w pierwszym tygodniu lipca podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, zdecydują, czy uznać gaz i atom za zielone inwestycje. Jeśli tak się stanie, miliardy euro zostaną przesunięte z energii wiatrowej, słonecznej na gaz kopalny i energię jądrową. Tymczasem z badań przeprowadzonych na zlecenie WWF wynika, że zarówno Polacy, jak i obywatele innych państw Unii Europejskiej [1], są temu przeciwni.

„Zgodnie z oczekiwaniami obywateli, zarówno Unia, jak i Polska, powinny wspierać finansowo rozwój odnawialnych źródeł energii i sieci energetycznej. To jedyna droga do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Paliwa kopalne i energetyka atomowa to przeszłość, której społeczeństwo już nie akceptuje. Wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego, aby posłuchali swoich wyborców!” – mówi Marcin Kowalczyk Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej w Fundacji WWF.