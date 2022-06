79 proc Polaków chce jak najszybszej zmiany prawa, aby ułatwić budowę wiatraków w naszym kraju

Najnowsze badania Kantar Public dla Fundacji Avaaz jasno pokazują, że Polacy nie mają wątpliwości co do potencjału energii wiatrowej. I to bez względu na poglądy polityczne. Większość z nas (66%) uważa także, że zwiększenie produkcji energii wiatrowej na lądzie powinno być priorytetem rządu w najbliższych miesiącach.