Polacy chętnie rozmawiają o samochodach, najwięcej pozytywnych emocji budzi branża AGD, a negatywnych telekomunikacja. 5 edycja rankingu Social Index

Firma SentiOne opracowała autorski wzór, kompilujący najważniejsze parametry: liczbę wzmianek i artykułów o danej marce, liczbę ich udostępnień i retweetów oraz wydźwięk wypowiedzi na jej temat. Algorytmy firmy codziennie analizują ponad 40 mln wypowiedzi z domen publicznych z całego świata i są w stanie rozpoznać ludzkie intencje z trafnością na poziomie 96 proc., a także wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm. Efektem ich pracy jest Social Index 2021, który pozwala na porównanie ze sobą̨ internetowej obecności największych firm na polskim rynku w ciągu całego ostatniego roku.

W tegorocznym raporcie SentiOne wskazał 10 kategorii: AGD, eCommerce - sklepy internetowe, Finanse - bankowość, ubezpieczenia i płatności, Moda, Motoryzacja, RTV, Seriale, Telekomunikacja - sieci operatorów komórkowych, Zdrowie i uroda oraz Żywność i napoje.

RTV - Apple liderem kategorii

Drugą najczęściej omawianą - zarówno w ogóle, jak i wśród mężczyzn, stanowiących ponad 83 proc. wypowiadających się - jest branża RTV. W tym wypadku najważniejszym źródłem wzmianek były portale branżowe. Liderem kategorii jest Apple, tuż za nim uplasował się Samsung, a na trzeciej pozycji Xiaomi, często chwalone z powodu przystępnych cen. Sporo dyskusji na temat branży RTV toczy się na Wykopie.

- Samsung nie skąpi branżowym recenzentom nowych modeli do testów i to mu się opłaca - komentuje Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne - Z naszej analizy wynika, że warto podsyłać modele do recenzji branżowym ekspertom i blogerom, a w przypadku producentów konsol i gier zaangażować się w rozgrywki e-sportowe poprzez sponsoring całej ligi lub konkretnego teamu. To zwiększa liczbę wzmianek na temat marki i buduje pozytywne skojarzenia.

Polacy najwięcej rozmawiają o motoryzacji, ale głównie w kontekście wypadków

Najpopularniejszą kategorią tematyczną w rozmowach polskich Internautów przez cały 2021 r. niezmiennie pozostawała motoryzacja. Zajęła również pierwsze miejsce wśród tematów najczęściej omawianych przez mężczyzn, którzy stanowili ponad 86 proc. wypowiadających się osób. Duża część rozmów dotyczyła wypadków, szczególnie tych powodowanych przez osoby publiczne, oraz bezpieczeństwa na drogach.

Najwyższy wskaźnik Social Index w tej kategorii ma marka BMW, za nią znalazły się Mercedes i Volkswagen. - Największy pik dyskusji o tej marce wygenerowało zachowanie sędzi Pawłowicz, która jeszcze na początku roku, w czasie covidowych obostrzeń przebywała w hotelu, z którego ewakuowano ją rządową limuzyną. BMW Służby Ochrony Państwa, choć w niezbyt pozytywnym kontekście, pojawiło się w dyskusji jako synonim luksusu - komentuje Daniel Kajak, Chief Revenue Officer w SentiOne.

Najwięcej pozytywnych emocji budzi branża AGD

Najbardziej pozytywnie postrzeganą w 2021 r., jak wynika z analizy sentymentu wypowiedzi, była branża AGD. Mottem polskiego Internauty w tym wypadku wydaje się być hasło „sprawdź opinie i poszukaj taniej” - ogromna liczba wzmianek pochodzi właśnie z portali porównujących sprzęty gospodarstwa domowego pod kątem ceny i jakości oraz z komentarzy osób proszących o polecenia. Jednak większość rozmów na temat lidera tej kategorii - Thermomixa - toczy się w mediach społecznościowych, a to za sprawą poleceń od influencerek. Drugie miejsce zajęła marka Bosch, w przypadku której duży wzrost zainteresowania spowodowała informacja o przeniesieniu produkcji z Chin do Polski. Na trzecim miejscu znalazł się Electrolux.

Z kolei największy odsetek negatywnych wypowiedzi w minionym roku dotyczył branży telekomunikacyjnej. Internauci często skarżyli się na poziom obsługi klienta, niejasne oferty i zapisy umów oraz problemy techniczne - co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że z tego typu usług niemal każdy korzysta latami w zasadzie bez przerwy. Nie zabrakło również teorii spiskowych na temat 5G. - Katalizatorem pozytywnych emocji w tej branży okazał się sport - działania marek z nim związane równoważyły negatywne wzmianki na temat wspomnianych problemów - komentuje Martyna Gostomska, Product Owner w SentiOne.

Użytkownicy Internetu w Polsce stanowią już 87 proc. populacji, a mediów społecznościowych 72 proc., jak podaje w swoim raporcie kanadyjska agencja Hootsuite. W Internecie Polacy spędzają średnio ponad 6,5 godziny dziennie. Do szukania informacji o firmach i produktach social media wykorzystuje 37 proc. polskich Internautów. Dla firm prowadzenie aktywnej i atrakcyjnej komunikacji w Internecie jest więc kluczowe.

Z całym raportem Social Index 2021 można zapoznać się tutaj.