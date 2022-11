Podłoga laminowana czy drewniana - trudny dylemat w kontekście wnętrza

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że są wyraźne plusy i minusy obu wariantów. Warto bardzo dogłębnie przeanalizować, która opcja jest najlepsza dla danego przypadku. Duże znaczenie będzie miał bowiem metraż czy specyfika wnętrza oraz - oczywiście - budżet.

Zalety podłogi drewnianej a laminowanej

Podłoga z litego drewna jest od dawna bardzo cennym i popularnym wyborem. Kojarzy się z solidnością, ma ciekawe odcienie i naturalny wygląd. W efekcie podłoga z drewna świetnie sprawdzi się praktycznie w każdym typie wnętrza.

W porównaniu z nią, podłogi laminowane są postrzegane jako ciekawa alternatywa ze względu na bardzo dobrą jakość i różnorodne wzornictwo. Należy tu zauważyć, że produkowany fabrycznie laminat staje się coraz bardziej naturalny. Dużą zaletą jest również bardzo duża gama kolorów i stylów.

Ile kosztuje podłoga w zależności od rodzaju?

Różnica w cenie pomiędzy podłogą drewnianą a panelami podłogowymi może być całkiem spota. Należy to koniecznie wziąć pod uwagę zastanawiając się, którą opcję wybrać. Wynika to z materiałów, które używane są do produkcji.

Podłoga z drewna wykonana jest z naturalnych materiałów. Cena litego drewna może być różna i zależy od gatunku surowca, pochodzenia danego drzewa, jego popularności lub rzadkości czy kształtu samych desek. Duże znaczenie odgrywać będzie grubość drewna - im grubsze drewno, tym dłużej wytrzyma niemałe obciążenia. Można więc założyć, że niezależnie od wybranego wariantu, koszt litego drewna jest znacznie wyższy przy zakupie i montażu niż laminatu.

Podłogi laminowane powstają w oparciu o technologię wykorzystującą materiały drewnopochodne. Materiał bazowy jest umieszczony między warstwą ochronną na nośną. Ekonomika procesu produkcji powoduje, że laminat jest tańszy. Ponadto, dzięki łatwemu montażowi na kliknięcie, koszty instalacji są również znacznie niższe. To ważne w kontekście remontu czy modernizacji wnętrza. Usunięcie paneli, ich kasacja czy wymiana będzie po prostu szybsza i wygodniejsza.

Który wariant jest bardziej komfortowy?

Lite drewno charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w kontakcie z potencjalnie ostrymi elementami - np. kamieniami czy nogami mebli - może dojść do uszkodzeń. Z drugiej strony specyfika drewna - np. możliwość jego szlifowania i lakierowania - pozwala cieszyć się jej urokiem przez lata. Pozwala to również ukryć część z generowanych w ten sposób uszkodzeń.

Jak w porównaniu z nią można ocenić podłogę laminowaną? Niewątpliwie jest bardziej trwała i odporna na zarysowania niż drewniana. Producenci dbają również o kwestię zabezpieczania pod kątem wilgoci. Zapobiega to wypaczaniu lub podnoszeniu się desek. Jednocześnie rośnie też twardość i wytrzymałość warstw zewnętrznych, które świetnie chronione są przed zarysowaniami.

Obie opcje można bez problemu kupić przez internet, choć ważne jest, by zadbać o e-marketing takiego e-sklepu - wynika to z faktu ograniczonego zaufania klientów do zakupów dużych i drogich produktów w sieci.

Wygląd laminatu a drewna

Trzeba pamiętać o kwestii efektu. Drewno to detale i naturalne usłojenie, które wyraźnie zmieniają wnętrze pomieszczenia. Laminaty to z kolei ogromne bogactwo wariantów i wzorów. Czas ma wpływ na podłogi niezależnie od rodzaju. Drewno to natura, więc słońce i codzienne użytkowanie nieznacznie je zmieni. Laminat jest produkowany ze skuteczną ochroną przed promieniowaniem UV. Dzięki temu można założyć, że jest bardziej odporny na blaknięcie.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera