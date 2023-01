Podaruj sobie chwilę relaksu - wybierz się na orientalny masaż

Masaże orientalne

Do masaży orientalnych należą masaż balijski i masaż tajski. Oba należą do masaży, których zbawienne właściwości znane są od ponad 2500 lat, a nawet dłużej! Ich zadaniem jest nie tylko skupianie się na konkretnej dolegliwości, ale również wpływ na stan emocjonalny pacjenta. Nie bez powodu mówi się, że masaż tajski i balijski to ukojenie nie tylko dla ciała i umysłu, ale również dla ducha. Jeśli masaż jest wykonywany przez doświadczonego terapeutę, który czerpie z mądrości dalekowschodnich mistrzów, już pierwszy zabieg jest w stanie poprawić jakość życia i samopoczucie pacjenta.

Masaże orientalne są drogą do harmonii. Kiedyś były dostępne wyłącznie w miejscach, w których się narodziły, a więc np. na Bali czy w Tajlandii. Pierwotnie były przeznaczone dla władców i ich rodzin, dla ludzi bogatych i o wysokim statusie społecznym. Po upływie wielu setek, a nawet tysięcy lat, teraz, dostępne są nie tylko podczas egzotycznych podróży, ale również w dobrych hotelach czy profesjonalnych salonach SPA, z których może korzystać każdy, kto ma na to ochotę.

Jednym z takich miejsc jest salon Tajski Raj - masaż tajski i balijski w Warszawie. To kameralne SPA, które specjalizuje się w masażu tajskim i balijskim wykonywanym przez masażystki pochodzące z Bali. Według powszechnej opinii to właśnie stamtąd pochodzą najlepsze masażystki na świecie. Poza doskonałym opanowaniem techniki masażu potrafią one stworzyć niezwykły, orientalny klimat za pomocą odpowiednio dobranej muzyki relaksacyjnej czy aromatycznych olejków. Dzięki temu osoba masowana może być częścią pewnego rodzaju rytuału, który jest ukojeniem nie tylko dla ciała, ale również dla duszy.

Klasyczny masaż tajski

To masaż, który jest wskazany szczególnie tym osobom, które prowadzą siedzący tryb życia, skarżą się na bóle kręgosłupa, mięśni i stawów. Należy do masaży głębokich, czyli takich, podczas których terapeuta ma dotrzeć do głęboko osadzonych mięśni. Klasyczny masaż tajski nie jest tak intensywny jak tajski masaż sportowy, ale jest delikatniejszy niż relaksacyjne masaże tajskie, jak masaż gorącymi kamieniami, masaż olejkami aromatycznymi czy masaż stemplem ziołowym.

Podczas klasycznej odmiany masażu tajskiego masażysta używa całego ciała do realizacji zabiegu: dłoni, przedramion, ramion, łokci, kolan czy stóp. Siła nacisku dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb pacjenta. Odbywa się on na specjalnym materacu lub macie do masażu, w wygodnym, przewiewnym i luźnym stroju przypominającym luźną piżamę czy kimono.

Inne masaże tajskie

Dla osób, które nie mogą z różnych przyczyn korzystać z klasycznego masażu tajskiego, odpowiednią propozycją będą tajskie masaże kamieniami gorącymi, ziołowymi stemplami, masaż świecą czy masaż olejkiem. Są one delikatniejsze, pozwalają na głęboki relaks i rozluźnienie. Dzięki łagodnej formie - masaże wprowadzają pacjenta w stan ukojenia i relaksu, mięśnie rozluźniają się, ciało odpoczywa, umysł przenosi się do krainy łagodności i szczęścia. Po godzinnym czy dwugodzinnym seansie takiego masażu osoba masowana odczuwa wielką ulgę, wycisza się i czuje się wręcz jak nowo narodzona.

Masaż tajski jest doskonałym sposobem na relaks i odprężenie. Jego koszty nie są duże, a efekty działania są naprawdę imponujące. Warto więc choć raz na jakiś czas zafundować sobie odrobinę luksusu, nie tylko po to, by odczuwać przyjemność, ale również po to, by znacząco poprawić jakość swojego życia.

Fot. iStock