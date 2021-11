Poczta Polska buduje aplikację mobilną oraz panel do zarządzania przesyłkami

Umowa zawarta ze spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe, firmą z Grupy Kapitałowej PP, obejmuje zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie kompleksowego Rozwiązania Informatycznego, w skład którego wchodzą: Aplikacja Mobilna na urządzenia przenośne oraz Panele Centralny i Klienta, dedykowane osobom, które korzystają z komputerów.

Nowy software umożliwi przygotowanie kompleksowej obsługi przesyłek KEP (kurierskich, paczkowych i ekspresowych) począwszy od nadania, po śledzenie jej drogi, kończąc na odbiorze w automatach paczkowych. Ponadto klienci zyskają możliwość szybkiego wyszukania placówek pocztowych, skrzynek oraz punktów partnerskich, a docelowo – także realizację e-usług. Wszystkie te funkcjonalności będą dostępne zarówno w formie aplikacji mobilnej jak i w formie desktopowej.

W ubiegłym roku, w ramach poszerzania kompetencji cyfrowych, Poczta Polska stworzyła własny software house, odpowiadający za zbudowanie zdolności całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej do samodzielnego wytwarzania i utrzymania kluczowych systemów i narzędzi IT.

– Pierwsze korzyści wynikające z decyzji o rozwoju kompetencji informatycznych wewnątrz grupy widać już teraz. Podpisanie umowy na wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego dla KEP jest kolejną dużą inwestycją w cyfryzację procesów, którą zrealizuje spółka PPUC – podkreśla Krzysztof Falkowski wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W październiku br. Poczta zleciła PPUC opracowanie nowego systemu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi TMS (Transportation Management System). Oprogramowanie to ma zapewnić optymalizację procesów transportowo-logistycznych, co w założeniach powinno przełożyć się na szybkość doręczenia przesyłek do klientów oraz oszczędność wykorzystywanych surowców.

Zgodnie ze strategią spółki na najbliższe 3 lata, Poczta Polska zamierza przeznaczyć ok. 1,2 mld zł na inwestycje w automatyzację i informatyzację, w szczególności związanych z kluczowymi kierunkami rozwoju Poczty, do których należą przesyłki kurierskie.

− Wprowadzane zmiany dotyczą zarówno inwestycji w sortery paczkowe, rozszerzamy sieć punktów odbioru, modernizujemy flotę samochodową, zmieniamy ofertę Pocztex. Jednocześnie przygotowujemy rozwiązania informatycznie dedykowane bezpośrednio klientom, bo bez informatyzacji nie ma nowoczesnych usług we współczesnym świecie. Dlatego już wkrótce konsumenci zyskają przyjazne oprogramowanie do wygodnej obsługi swoich przesyłek – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.