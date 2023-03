Płytki ceramiczne z fakturą 3D - do jakich aranżacji pasują?

Jak wyglądają płytki ceramiczne 3D?

Płytki ceramiczne z teksturą 3D mogą dodać głębi i oryginalnego charakteru każdemu wnętrzu. Są to płytki, których faktura jest nierównomierna, trójwymiarowa, co powoduje, że tworzą one na ścianach efektowną nawierzchnię.

Takie płytki ceramiczne z fakturą 3D mogą być stosowane w różnych stylach i aranżacjach wnętrz, dodając niebanalnego wymiaru każdej przestrzeni.

Obecnie w sprzedaży ma je wiele firm produkujących płytki ceramiczne, na przykład popularne są płytki Baldocer, które przyciągają uwagę swoim wyjątkowym wyglądem i można również dopasować je do różnych aranżacji dzięki ich unikatowym wzorom.

Najczęściej płytki tego typu mają geometryczne motywy, na przykład fali, figur geometrycznych, ale również dostępne są płytki o innych wzorach, na przykład bardziej organicznych, botanicznych. Na ogół występują one w jednolitej kolorystyce, na przykład bieli, szarości, czerni, ale również kolorach jak złoty czy chromowany. Mogą być one również błyszczące i matowe.

Płytki z fakturą 3D – do jakich aranżacji są najlepsze?

Płytki ceramiczne o wzorach 3D są bardzo popularne w paru aranżacjach. Oto kilka przykładów wystrojów i stylów projektowania, do których pasują te płytki:

Nowoczesne wzornictwo

Płytki ceramiczne z fakturą 3D mogą służyć do dodania współczesnego akcentu do nowoczesnych stylów wystroju wnętrz. Płytki te można wykorzystać do wykończenia strefy prysznicowej w łazience, ściany akcentującej w salonach lub sypialniach lub jako pokrycie ścian nad blatem w nowoczesnej kuchni.

Wzornictwo przemysłowe

Faktura płytek ceramicznych 3D może stanowić dopełnienie surowego, przemysłowego wyglądu wnętrz w stylu industrialnym. Płytki te można wykorzystać do stworzenia akcentującej ściany, na przykład w salonie. Świetnie nadają się one również do wykorzystania w łazienkach czy kuchniach.

Wzornictwo boho

Unikalna faktura i kształt płytek ceramicznych 3D mogą być wykorzystywane do tworzenia przestrzeni w stylu boho. Płytki te można układać w różne wzory i konfiguracje, tworząc jedyną w swoim rodzaju powierzchnię ścienną we wnętrzu. W tym przypadku popularne są zwłaszcza płytki o ciemnych, nasyconych kolorach oraz płytki patchworkowe.

Wobec tego płytki ceramiczne o fakturach 3D mogą być świetną propozycją do wielu wnętrz. Warto zwrócić na nie uwagę, gdy kupuje się płytki do łazienki albo do innych wnętrz, ponieważ dzięki nim można łatwo stworzyć w aranżacji niebanalny styl!

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera