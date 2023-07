Platforma e-commerce Magento - stwórz sklep internetowy na miarę XXI wieku

Czym jest Magento 2?

Zacznijmy jednak od podstaw. Magento 2 to platforma e-commerce, która umożliwia tworzenie sklepów internetowych o różnym stopniu zaawansowania. Rozwiązanie to oferuje wiele możliwości, które pozwalają na dostosowanie sklepu do indywidualnych potrzeb i wymagań zarówno przedsiębiorców, jak i klientów. Nic zresztą dziwnego, że sklep Magento jest tak elastyczny. System ten został stworzony nie tylko i o średnich i dużych sklepach internetowych wymagających kompleksowych funkcjonalności.

E-commerce Magento – dlaczego to najlepszy wybór dla Twojego sklepu?

Na rynku istnieje jednak wiele platform – znaczna część wciąż jest wspierana przez deweloperów bądź społeczność. Wiele osób może więc zachodzić w głowę, dlaczego ich wybór miałby paść akurat na Magento Adobe. System ten oferuje nie tylko wiele możliwości, ale jest także łatwy w obsłudze. Ważny czynnik stanowi również wsparcie dla ogromnej liczby języków.

Dzięki temu platforma ta jest idealnym rozwiązaniem dla sklepów internetowych z całego świata. Ponadto Magento od Adobe posiada wiele funkcjonalności pozwalających na optymalizację sklepu pod kątem SEO. W ten sposób zwiększenie widoczności strony w wynikach wyszukiwania i przyciąganie większej liczby klientów nie stanowi żadnych problemów.

Główne funkcjonalności Magento 2

Zaawansowane funkcjonalności e-commerce

elastyczne opcje płatności i dostawy,

możliwość tworzenia kuponów rabatowych i programów lojalnościowych,

wygodne zarządzanie zamówieniami i zwrotami.

Łatwe zarządzanie zawartością

dodawanie i edytowanie produktów,

tworzenie kategorii i podkategorii,

tworzenie stron statycznych,

zarządzanie treścią multimedialną.

Personalizacja i dostosowanie

dodawanie nowych funkcjonalności poprzez dodatki i moduły,

personalizacja wyglądu i funkcjonalności sklepu,

dostosowanie procesu zakupowego do wymagań klientów.

Powyższe opcje powodują, że Magento development jest nie tylko prosty, ale przede wszystkim – skuteczny. Magento jest platformą open source, co oznacza, że jej kod jest dostępny publicznie i może być modyfikowany przez społeczność deweloperów i użytkowników.

Możliwość dostosowania kodu pozwala na lepsze dopasowanie sklepu e-commerce do wymagań biznesowych i preferencji klientów. W porównaniu do platform zamkniętych, użytkownicy nie muszą płacić licencji ani opłat za korzystanie z oprogramowania. Dodatkowo otwarty kod pozwala na większą kontrolę nad kosztami projektu.

Magento 2 z Advox Studio

Chcesz wejść na rynek e-commerce z Magento 2? Powinieneś wybrać software house Advox Studio. Pracownicy tej firmy mogą pochwalić się statusem certyfikowanego partnera Magento (Adobe Bronze Solution Partner).

Oczywiście, aby móc cieszyć się takim statusem należy spełnić szereg wymagających kryteriów. Advox nie tylko temu sprostał, ale również oferuje o wiele więcej – certyfikowani specjaliści znają środowisko Magento od podszewki, bez trudu więc są w stanie rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy oraz tworzyć funkcjonalności wykraczające poza standardowy pakiet możliwości systemu.

