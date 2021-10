Plakaty i naklejki do sypialni – hit czy kit?

Plakaty i naklejki do sypialni, o ile zostaną odpowiednio dopasowane do stylu aranżacyjnego i naszego gustu, są jak najbardziej hitem. Dzięki nim można dosłownie w oka mgnieniu nadać przestrzeni całkiem nowego charakteru i to bez żmudnego remontu, wymiany mebli czy przemalowania ścian. Tak jak w komponowaniu ubioru makijaż czy biżuteria są kropką nad i, tak zwieńczeniem aranżacji są właśnie dekoracje.

Jeśli chcemy, by przestrzeń była i efektowna, i przytulna, ozdoby na ścianę do sypialni to absolutny must have!

Czy warto inwestować w dekoracje do sypialni?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Sypialnia to miejsce szczególne, bo tutaj wypoczywamy i się regenerujemy, a rano zaczynamy każdy nowy dzień. To, jak wygląda pomieszczenie, w którym spędzamy czas, ma bardzo duży wpływ na nasza samopoczucie. Mniej chodzi tutaj o modę, a bardziej o to, czy w stworzonej aranżacji czujemy się w pełni u siebie. Dekoracje ścienne do sypialni w pierwszej kolejności powinny pasować nam, a dopiero później nawiązywać na przykład do bieżących trendów.

Inspiracji możemy szukać w otaczającym nas mieście, w naturze, w sporcie czy hobby. Ważne, by wnętrze odzwierciedlało naszą osobowość.

Plakaty to efektowne ozdoby na ścianę do sypialni

Plakat ma tę zaletę, że można go wykorzystać na kilka różnych sposobów, co daje wiele aranżacyjnych możliwości. W przypadku niewielkiego metrażu wystarczy tylko jedno przedstawienie w dużym formacie i taki element pozwoli wprowadzić nową jakość do stylizacji. Jeśli jednak pomieszczenie jest większe, nad wezgłowiem łóżka doskonale będzie się prezentować dyptyk albo tryptyk.

Takie dekoracje do sypialni można zestawić ze sobą na kilka różnych sposobów. Wszystkie przedstawienia mogą mieć ten sam motyw (pejzaż, panorama miasta), ale mogą też przedstawiać różne rzeczy, lecz być utrzymane w tej samej, na przykład czarno-białej, kolorystyce.

W przypadku plakatów dużą rolę odgrywa rama. Może być czarna lub biała, ale jeśli chcemy, by wzór nabrał eleganckiego charakteru, świetnym rozwiązaniem będzie taka w złotym lub srebrnym kolorze pasując do dodatków w duchu glamour.

Naklejki do sypialni, czyli ozdoba nie tylko na ścianę

Jaką zaletą odznaczają się naklejki na ścianę? Sypialnia dzięki nim zyska nowy blask i to w mgnieniu oka. Ich montaż jest nie tylko prosty, ale i bardzo szybki, co sprawia, że jest to rozwiązanie nawet dla bardzo zapracowanych. Umieszczają duży wzór nad łóżkiem – kwiatowy, zwierzęcy lub kosmiczny – zmieni się całkowicie dotychczasową aranżację.

Dużą popularnością cieszy się także naklejka na ścianę do sypialni z pogodnym cytatem lub zabawnym napisem. Taki akcent nie tylko ozdobi pomieszczenie, ale sprawi także, że zaczniemy dzień w doskonałym humorze i to zanim zaparzymy kawę!

Warto także powiedzieć, że naklejki można wykorzystać nie tylko do ozdobienia ścian, ale każdej gładkiej powierzchni, co sprawia, że dzięki nim można odświeżyć wygląd mebli – komody, toaletki czy przesuwnej szafy. To prawdziwy hit w duchu eko, bo to rozwiązanie dzięki któremu wieloletnie meble nabiorą nowego blasku i zamiast wymiany na nowe, będzie się można nimi cieszyć przez kolejne lata.

Fototapety do sypialni – propozycja, którą także warto rozważyć

Mówimy o naklejkach i plakatach, ale to nie jedyny sposób na to, jak można odmienić wygląd tego pomieszczenia. Jeśli mamy nieco więcej czasu na metamorfozę i dodatkową parę rąk do pomocy, można zdecydować się na fototapety do sypialni. To propozycja na to, by cała płaszczyzna ściany nabrała nowej prezencji.

Dużą popularnością cieszą się roślinne motywy – zarówno kwiaty, polne i egzotyczne, jak i desenie składające się z tropikalnych liści. Prawdziwym hitem są przedstawienia utrzymane w stylu vintage, które nawiązują swoim wyglądem do dawnych rycin przyrodniczych. Fototapeta do sypialni stanie się tłem wieczornego relaksu i porannej pobudki, dlatego wiele osób decyduje się na malowniczy pejzaż, który koi zmysły. Do wyboru są nie tylko wzory robione ze zdjęcia, ale także kompozycje imitujące malunek lub szkic.

Plakaty i naklejki, a także fototapety to znakomity dowód na to, że ozdoby są w stanie zmienić o wiele więcej, niż może się wydawać. Dobrany do wystroju wzór – kwiatowa kompozycja, panorama metropolii czy nastrojowy pejzaż – stanie się przepięknym tłem, sprawiając, że codzienność nabierze nowej jakości.