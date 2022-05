Pierwsza drukarka fiskalna online z funkcją e-paragonów od Posnet

Posnet Thermal XL2 Online S to pierwsza drukarka fiskalna, która oferuje przedsiębiorcy zrealizowanie paragonu wyłącznie w formie elektronicznej.

Kasy fiskalne online i paragony elektroniczne

Wystawianie i wysyłanie klientom paragonów elektronicznych było jednym z głównych celów wprowadzenia w Polsce nowego typu urządzeń rejestrujących – kas i drukarek fiskalnych online. Początkowo jednak przy stosowaniu wspomnianych technologii nie można było pominąć wydruku papierowego dowodu sprzedaży. Nie pozwalały na to obowiązujące w naszym kraju przepisy fiskalne. Zmieniło to dopiero Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, które weszło w życie pod koniec września 2021 roku. I obecnie przepisy dopuszczają już zrealizowanie paragonu fiskalnego wyłącznie w formie elektronicznej.

Osobną kwestią jest jednak to, że kasy i drukarki typu online, które są dostępne na polskim rynku, w większości przypadków nie obsługują jeszcze takiej funkcjonalności. Urządzenia oferowane już przez producentów i dystrybutorów technologii sprzedaży muszą najpierw otrzymać nowe homologacje Głównego Urzędu Miar. Decyzja wydawana przez prezesa GUM za każdym razem potwierdza bowiem, że dany model spełnia obowiązujące wymogi techniczne. I właśnie taką homologację pod koniec kwietnia 2022 roku otrzymała drukarka fiskalna Posnet Thermal XL2 Online S. Jest to więc pierwsze urządzenie tego typu na polskim rynku, które umożliwi przedsiębiorcy wystawienie i wysłanie e-paragonu z równoczesnym pominięciem wydruku dokumentu.

Posnet Thermal XL2 Online S – parametry i funkcje drukarki

Drukarka fiskalna Thermal XL2 Online S to kontynuacja znanej i cenionej linii urządzeń marki Posnet. Oprócz funkcji realizowania paragonów wyłącznie w formie elektronicznej, nowy model polskiego producenta oferuje także obsługę 250 000 pozycji PLU, przechowywanie kopii wystawianych dowodów sprzedaży w pamięci chronionej, zgodność z popularnymi programami sprzedażowymi oraz wybór wersji konstrukcyjnej, np. z wyświetlaczem wolnostojącym lub wbudowanym w pokrywę mechanizmu drukującego.

Drukarka Posnet Thermal XL2 Online S występuje w różnych wersjach konstrukcyjnych, m.in. z wyświetlaczem wbudowanym w pokrywę mechanizmu drukującego.

Co więcej, to urządzenie rejestrujące można dostosować do potrzeb konkretnej działalności gospodarczej również pod względem sposobu transmitowania wymaganych informacji do Centralnego Repozytorium Kas.

- Posnet Thermal XL2 Online S oferuje 3 różne rozwiązania w zakresie współpracy z CRK. Standardowo drukarka może przesyłać wymagane dane przewodowo – przez Ethernet lub USB. W pierwszym przypadku urządzenie podłącza się do sieci LAN funkcjonującej w firmie. Natomiast w drugim, przez USB, model Thermal XL2 Online S musi współpracować z komputerem, który zapewnia mu łącze internetowe. Dostępne jest też jednak trzecie, opcjonalne rozwiązanie komunikacyjne. Tę drukarkę od Posnet można wyposażyć w interfejs Wi-Fi, który, po skonfigurowaniu połączenia z siecią bezprzewodową, zagwarantuje przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas bez użycia kabli – wyjaśnia Marcin Ciechowicz, Kierownik Serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych

Kiedy możliwe jest wystawienie i wysłanie cyfrowego dowodu sprzedaży?

Zagadnienia związane z wystawianiem i wysyłaniem paragonów elektronicznych definiują także inne przepisy fiskalne. Poza wspomnianymi regulacjami, które dotyczą wymogów technicznych, z punktu widzenia przedsiębiorców istotne jest zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. To właśnie ono określa większość obowiązków wynikających ze stosowania urządzeń fiskalnych. W tym zasady dotyczące możliwości wystawienia i wysłania paragonu w formie elektronicznej.

- W przypadku realizowania cyfrowych dowodów sprzedaży ważny jest w szczególności zapis 19a. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgodnie z jego treścią, podatnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego online, może wystawić i wydać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon lub fakturę w postaci elektronicznej. Innymi słowy, forma zrealizowania dowodu sprzedaży z kasy lub drukarki rejestrującej online zawsze zależy od decyzji podjętej przez klienta. Przykładowo: nabywca może wybrać papierowy paragon ze względu na to, że nie ma możliwości technicznych, aby odebrać taki dokument w formie elektronicznej – tłumaczy ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

W jaki sposób można udostępnić lub wysłać klientowi e-paragon?

Jedną z przyczyn braku rozpowszechnienia e-paragonów w ostatnich latach było również to, że żadne przepisy fiskalne nie definiowały sposobu dystrybuowania cyfrowych dowodów sprzedaży. I warto podkreślić, że ostatecznie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie zapisów, które regulowałyby tę kwestię. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, konkretne rozwiązania, odpowiedzialne za przesyłanie bądź udostępnianie e-paragonów klientom, mają zostać wypracowane przez rynek w drodze samoregulacji. W związku z tym, to od sprzedawców oraz nabywców będzie zależało, jakie sposoby dystrybuowania cyfrowych dokumentów okażą się tymi najpowszechniejszymi. Bo w kontekście e-paragonów pod uwagę często bierze się m.in. przesyłanie elektronicznych dowodów sprzedaży przez pocztę e-mail lub nawet SMS-em, a także udostępnianie ich w aplikacji na urządzenia mobilne.

Aplikacja E-paragony od Ministerstwa Finansów

Warto też przypomnieć, że na początku 2022 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne. Co prawda, program E-paragony, bo o nim mowa, nie pozwala jeszcze na pobranie dowodu sprzedaży w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy lub drukarki fiskalnej online. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak, że w przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o taką funkcjonalność.

W styczniu 2022 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację E-paragony na urządzenia mobilne.

Obecnie wspomniane oprogramowanie pozwala m.in. na zarządzanie wydatkami i przypisywanie do nich wydrukowanych paragonów (w tym dodawanie zdjęć dokumentów otrzymanych od sprzedawców), przeglądanie statystyk zakupowych, uzupełnianie informacji o gwarancjach na produkty oraz zgłaszanie nieprawidłowości (np. tego, że przedsiębiorca wydał dowód sprzedaży z nieprawidłowymi pozycjami). Aplikację E-paragony można pobrać na urządzenia mobilne z systemami Android lub iOS.