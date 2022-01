Pierścionek z brylantem, a może diamentem? Jak wybrać pierścionek zaręczynowy?

Pierścionek z brylantem dla ukochanej kobiety Pierścionki zaręczynowe nie tylko z żółtego złota Złote pierścionki - jaka próba?

Najczęściej wybierane pierścionki zaręczynowe są wykonane z białego lub żółtego złota, które zdobią kamienie szlachetne. Najczęściej są to diamenty lub brylanty, chociaż panowie coraz chętniej wybierają również szmaragdy i rubiny.

Pierścionek z brylantem dla ukochanej kobiety

Wśród pierścionków zaręczynowych wyróżniają się te z brylantem. Marilyn Monroe mówiła, że najlepszym przyjacielem kobiety są diamenty, jednak złoty pierścionek z diamentem ustępuje temu z brylantem. Brylant to oszlifowany diament, do obróbki którego wykorzystano szlif brylantowy. Diamenty rzadko ulegają takiej obróbce w warunkach naturalnych, dlatego brylanty są znacznie droższe od diamentów, a zawierające je złote pierścionki uchodzą za jedne z najciekawszych modeli na zaręczyny. Elegancki pierścionek z brylantem nie musi mieć jednak klasycznej formy.

Pierścionki zaręczynowe nie tylko z żółtego złota

Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych kruszców używanych do produkcji pierścionków jest żółte złoto. Wykonane z niego pierścionki z diamentem lub brylantem prezentują się bardzo wytwornie i jako dodatek pasują do niemal każdej stylizacji, co jest bardzo istotne w przypadku pierścionka zaręczynowego, który wybranka serca mężczyzny będzie nosiła przez całe życie. Klasyczny kolor złota można jednak zamienić na wersję bardziej awangardową, np. białe złoto, które do złudzenia przypomina srebro. Ciekawą propozycją będzie również różowe złoto, a więc kruszec z dodatkiem miedzi. Wybór pierścionków z tego rodzaju złota jest na rynku coraz większy.

Złote pierścionki - jaka próba?

Pierścionek zaręczynowy to symbol miłości, który powinien oprzeć się upływowi czasu, dlatego wybierając właściwy model, warto wybrać kruszec odpowiedniej próby. Jubilerzy są zgodni, że najlepsza próba złota na pierścionki i obrączki to próba czternastokaratowa, czyli 585. To kompromis między szlachetnością wyrobu ze złota (ponad połowę stopu stanowi złoto), a jego trwałością - wyroby z większą zawartością złota w stopie mogą się szybko niszczyć i ulegać zarysowaniu.

Filipowicz to marka która od trzydziestu lat tworzy najwyższej jakości biżuterię

Dożywotnia gwarancja i szeroka oferta biżuterii ze złota oraz srebra na każdą okazję to niewątpliwe atuty sklepu jubilerskiego filipowicz.pl.

W ofercie polecamy miedzy innymi:

1. Biżuteria ze złota

Złote pierścionki,

Złote kolczyki,

Złote zawieszki - wisiorki,

Złote naszyjniki - łańcuszki celebrytki,

Złote sygnety,

Złote łańcuszki,

Złota bransoletki,

Złote naszyjniki.

2. Biżuteria z brylantami

Pierścionki z brylantami,

Kolczyki z brylantami,

Zawieszki z brylantami,

Celebrytki z brylantami,

Komplety z brylantami,

Bransoletki z brylantami,

Naszyjniki z brylantami.

3, Pierścionki zaręczynowe

Pierścionki zaręczynowe z brylantami,

Pierścionki zaręczynowe z diamentami.

4. Obrączki ślubne ze złota i inne.

Adres firmy:

Bolesława Krzywoustego 17/2

70-252 Szczecin

Telefon:

+48 509 253 325

Wejdź i wybierz biżuterię dla siebie:

filipowicz.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Profesjonalna Agencja marketingowa - SEM / SEO SEMPIRE

Marketing internetowy / Reklama w Internecie / E-Commerce

SEO (Search Engine Optimization) - optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce

- Pozycjonowanie lokalne strony w danym mieście np. Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Poznań, Białystok, Łódź, Szczecin, Wrocław, Lublin, Kraków

- Pozycjonowanie sklepu internetowego - rozwiązania SEO E-commerce dla platform osCommerce, IdoSell, Wix, Shoper, Click Shop, SkyShop, Sote, Shoplo, Prestashop, WooCommerce, Shopify, Magento i innych

- Audyty SEO dla sklepów internetowych i stron firmowych

- Tanie pozycjonowanie na start - zakres prac SEO, cennik, koszty miesięczne pozycjonowania do omówienia podczas bezpłatnej konsultacji SEO ze Specjalistą!

Usługi Agencji SEMPIRE obejmują również

Google Ads / Google Adwords

- Reklama na YouTube,

- Kampanie Google Ads,

- Reklama graficzna GDN,

- Linki sponsorowane,

- Zakupy Google,

- Remarketing Google Ads

Social Media Marketing

- Strona na Facebooku,

- tworzenie stron i prowadzenie profili w mediach społecznościowych,

- Reklama na Facebooku,

- Prowadzenie profilu na Facebooku

Copywriting i Content marketing - przygotowywanie i promocja wartościowych treści

Wybierzemy wspólnie dedykowane rozwiązanie reklamowe dla Twojego biznesu!

Bezpłatna analiza strony www

Darmowa konsultacja ze Specjalistą SEM / SEO.

Pozycjonowanie stron SEMPIRE

Sprawdź szczegóły na

https://www.sempire.pl/