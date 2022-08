Pielęgnacja rzęs i brwi krok po kroku

Pielęgnacja rzęs i brwi – sprawdzone metody

Podstawowym zabiegiem w tym zakresie jest oczywiście regulacja brwi. Czynność trzeba wykonywać na bieżąco, aby móc cieszyć się idealnym łukiem brwiowym. Brwi najlepiej regulować zgodnie z kształtem twarzy, tak by to do niej pasowały, a nie do stale zmieniających się trendów. Dla podkreślenia idealnie wyregulowanego łuku warto zastosować hennę. Dzięki temu brwi oprócz równego kształtu będą miały wyraźny kolor. Chcąc cieszyć się zdrowymi i gęstymi brwiami, dobrze jest systematycznie poddawać je specjalnym kuracjom. W tym celu wystarczy zastosować zwykły olejek rycynowy. Aplikowanie go na brwi każdego dnia może przyczynić się do wzmocnienia brwi, zagęszczenia i wydłużenia. Produkt ten ma również wpływ na ich kolor. Olejek rycynowy można zastąpić specjalnym serum do brwi, dostępnym na https://eleverlashpoland.pl/blog/dostepnosc/najlepsza-odzywka-do-brwi-sprawdz-czemu-eleverbrow-sie-sprawdza/. Starannie skomponowany skład gwarantuje szybkie i satysfakcjonujące efekty.

Jeśli zaś chodzi o rzęsy, te wystarczy dokładnie oczyszczać po każdym makijażu, codziennie czesać i pielęgnować poprzez zastosowanie odżywki do rzęs. Dobra odżywka zapewnia wzmocnienie rzęs, wydłużenie ich i zagęszczenie. Wówczas nie trzeba już doklejać sztucznych. Dla podkreślenia ich ponętnego wyglądu wystarczy zastosować niewielką ilość tuszu. Do rzęs można także stosować olejek rycynowy, aplikując na podobnej zasadzie co w przypadku brwi. Należy tylko uważać, aby produkt ten nie dostał się do oka.

Dlaczego pielęgnacja rzęs i brwi jest tak ważna?

Oczywiście można zrezygnować z pielęgnacji rzęs i brwi, podobnie zresztą jak z mycia się, bo przecież nikt nikogo do tego nie zmusi. Jednak takie drobne zabiegi jak te opisane powyżej, pozwolą uzyskać atrakcyjny wygląd brwi, rzęs, a co za tym idzie, całej twarzy. Dzięki pielęgnacji, kobieta nie musi doklejać sztucznych rzęs i mocno ich tuszować, ani też intensywnie malować brwi kredką. Może być naturalna, a zarazem bardzo kobieca i zadbana. Warto w takim razie zastanowić się nad metodami pielęgnacji swoich rzęs i brwi, a następnie dobrać je zgodnie z oczekiwaniami i potrzebą.

Poprawnie pielęgnowane brwi i rzęsy to same korzyści. Wcale nie trzeba zbyt mocno się wykosztowywać, ani też korzystać z usług kosmetyczki. Wystarczy zaopatrzyć się w kilka kosmetyków i opanować proste czynności.