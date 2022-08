Pendrive z logo – na jakie parametry zwrócić uwagę?

Wygląd, czyli pendrive z logo dopasowany do identyfikacji wizualnej

Przenośna pamięć może mieć prostszą lub bardziej finezyjną formę. W Caprea znajdziesz pendrive z logo, który jest dopasowany do Twojej identyfikacji wizualnej, a także odpowiada charakterowi Twojej działalności: https://www.caprea.com.pl/kategoria-produktu/elektronika-pamieci-usb/pamieci-usb-24h/. Najprostsza składana konstrukcja jest jednocześnie praktyczna. Dodatek w niewielkim rozmiarze można mieć zawsze w szufladzie w biurku albo torbie z laptopem.

W stylu glamour świetnie sprawdzi się pendrive z logo w metalowej obudowie, np. w kolorze różowego złota: https://www.caprea.com.pl/produkt/pendrive-tour/. To gadżet, który możesz podarować w wielu branżach, które szczególną uwagę przykuwają do designu, odcienia, a także nietypowych form. Oczywiście na obudowie może znaleźć się grawer, który będzie zawierał nazwę Twojej firmy, motto czy też nazwę strony internetowej. W ten sposób będziesz nie tylko promować swoją markę, lecz także zaskoczysz swojego klienta czy kontrahenta dobrym gustem.

Dziś pendrive z logo to nie tylko charakterystyczne małe składane pudełko. To także zabawne formy, które przybiera. Może mieć np. kształt ludzika, który ma nie tylko wtyk z przenośną pamięcią, ale także Type-C, Lightning czy USB. Stanowi multinarzędzie, przydatne podczas pracy biurowej, wyjazdów służbowych czy spotkań na wyższym szczeblu.

Wiesz, że istnieją długopisy z pamięcią przenośną? Wystarczy tylko odpiąć zatyczkę i włożyć ją do odpowiedniego portu. Takie nowoczesne rozwiązanie 2 w 1 na pewno zaskoczy Twojego klienta. Z jednej strony wręczasz drobiazg, a z drugiej praktyczny sprzęt.

Pojemność i szybkość zapisu

To parametry czysto techniczne, które będą miały wpływ na wydajność i szybkość przesyłu danych. Pendrive z logo niczym nie odbiera pod tym względem od tradycyjnych. W Caprea znajdziesz magazyny danych, które gwarantują szybki odczyt oraz transmisję dokumentów, zdjęć czy wideo. Przy okazji nie zapomnij o pojemności. Standardowo pendrive z logo ma 16 GB, jednak w przypadku przechowywania dużych plików, lepiej sprawdzi się nieco większa pamięć.

Sprawdź także, jaki interfejs obsługuje wybrany gadżet. Najpopularniejsze są klasyczne USB, ale coraz bardziej popularne są wersje micro. Nie bez znaczenia jest obudowa z wysokiej jakości materiału. Niektóre modele można przypiąć do kluczy czy breloka.

Czy pendrive z logo może być eko?

Dbasz o wizerunek swojej firmy? Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska nie są Ci obce? W takim razie wybierz pendrive z logo wykonany z ekologicznych materiałów. Całość może być wykonana z tektury, a nawet korka. Nie tylko jest to przydatny gadżet, lecz także promuje ekologię. Jeśli wręczysz taki pendrive z logo na szkoleniu, kursie, spotkaniu biznesowym czy targach, jednocześnie zadbasz o pozytywne postrzeganie Twojej marki. Jednocześnie stworzysz świetną bazę do jej promowania. Na takich obudowach z łatwością można umieścić znakowanie. Zajrzyj do oferty Caprea i wybierz odpowiedni model! https://www.caprea.com.pl/

***

Porada partnera