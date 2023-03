Papier toaletowy - hurtowe ilości, wysoka jakość, atrakcyjna cena

Z czego produkowane są papiery toaletowe?

Papier toaletowy produkuje się z makulatury lub celulozy. Przeważnie jest szary lub biały, ale występuje też w innych kolorach. Makulaturowe papiery toaletowe w rolkach pozwalają chronić drzewa. Papiery celulozowe wymagają pozyskania celulozy z drzew. To automatycznie wymaga ścinki drzew, co nie jest już ekologiczne.

Nawilżany papier toaletowy, dwuwarstwowy papier toaletowy - oferta

Kupując papier toaletowy, trzeba zwrócić uwagę na co najmniej kilka istotnych cech tego produktu. Średnicę, długość rolki, surowiec produkcji i ilość warstw. Ponadto ważne są takie cechy jak: wodoodporność, kolor, liczba rolek w opakowaniu, a nawet sposób zapakowania. Obecnie w sprzedaży dostępny jest przemysłowy papier toaletowy w różnych wariantach. Dlatego należy dokonać właściwego wyboru. Nie zawsze najtańszy papier toaletowy jest najlepszy. Wśród polecanych znajduje się papier toaletowy Merida. Produkt dobrej jakości, wydajny. W sprzedaży dostępne są również papiery toaletowe nawilżane czy papiery o zapachu rumianku. Wybierając konkretny, trzeba najpierw ustalić, w jakim miejscu będzie stosowany i co w określonej sytuacji jest w danym produkcie najważniejsze.

Hurtowa sprzedaż papieru toaletowego

Pod hasłem papier toaletowy hurtownia można znaleźć niejeden punkt oferujący papiery toaletowe w listkach w hurtowych ilościach. Ich oferta jest skierowana głównie do klientów, którzy mają duże zapotrzebowanie na ten towar. Ze względu na większą ilość kupowanego papieru, mogą zarazem liczyć na atrakcyjniejsze ceny. Na przykład za papiery toaletowe bez gilzy białe o średnicy 12 cm i długości 85 m trzeba zapłacić około 140 zł brutto, przy zakupie 18 rolek. To oczywiście tylko przykład. Jak wiadomo, istnieją różne rodzaje papieru toaletowego i każdy z nich wyróżnia się innymi cechami. To ma przełożenie na ceny i dostępność produktu. W dobrej hurtowni można bez problemu papier toaletowy wybrać do każdej toalety, zarówno w domu, jak i publicznej.

Szukając papieru toaletowego, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego jakość, aby produkt ten spełniał swoją funkcję i oczekiwania jak największej liczby użytkowników. Dobrym wyborem może być papier toaletowy jumbo czy merida.

Sklep internetowy DoSprzatania.com - środki czystości, akcesoria do sprzątania

Adres firmy:

Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin

Telefon:

+48 606 117 017

Strona WWW:

https://dosprzatania.com/

Foto i treść: materiał partnera