Panele winylowe - czym są i gdzie znajdą zastosowanie?

1. Panele winylowe - czym są?

2. Luksusowe płytki winylowe i nie tylko - gdzie znajdą zastosowanie?

3. O czym pamiętać kupując panele winylowe?

Panele winylowe - czym są?

Panele winylowe to ostatnio coraz bardziej popularny sposób na podłogi w domu. Są stworzone z kilku cienkich warstw winylu, a na wierzchu posiadają dodatkową, ozdobną powierzchnię, również z tego samego materiału. Dobrej jakości podłogi winylowe potrafią do złudzenia imitować dowolny rodzaj drewna czy kamienia - wszystko zależy od wzoru, jaki wybierzemy. Są również wyjątkowo trwałe i odporne na zarysowania, a także inne uszkodzenia mechaniczne. Montaż paneli winylowych odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku ich drewnianych odpowiedników.

Luksusowe płytki winylowe i nie tylko - gdzie znajdą zastosowanie?

Nowoczesne panele winylowe to materiał, który znajdzie swoje miejsce w praktycznie każdym pomieszczeniu. Cechuje go całkowita wodoodporność i duża dźwiękochłonność, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w kuchni czy łazience - możemy z powodzeniem uzyskać efekt drewna na podłodze bez ryzyka szybkiego jej zniszczenia pod wpływem pary wodnej i innych czynników. Tego rodzaju panele podłogowe nadadzą się również do pomieszczeń, w których planujemy zainstalować ogrzewanie podłogowe.

Dużym atutem podłogi winylowej jest to, że posiada ona specjalną warstwę, która zapobiega ścieraniu i powstawaniu plam. Z tego względu nadają się one również do kuchni, gdzie o zabrudzenia nietrudno. Należy jednak pamiętać, aby o panel winylowy dbać - inaczej możemy zetrzeć wierzchnią powłokę ochronną.

O czym pamiętać kupując panele winylowe?

Wybierając panele winylowe do domu powinniśmy najpierw dobrze wymierzyć pomieszczenia, w których chcemy je położyć. Pamiętajmy, że podłoga pracuje podczas chodzenia po niej, w związku z czym musimy zostawić pewien odstęp od ścian. Warto również zwrócić uwagę na producenta oraz klasę paneli - im lepszej jakości będą, tym dłużej z nami zostaną i będą wymagały od nas mniej uwagi przy codziennym użytkowaniu i pielęgnacji.

Outlet Nexterio - oferuje ponad 5000 wzorów płytek ceramicznych, paneli i desek podłogowych.

W asortymencie znajdziesz produkty najbardziej znanych polskich oraz zagranicznych producentów w atrakcyjnych cenach.

Nexterio proponuje swoim klientom m.in.:

Gresy - płytki gresowe,

Glazurę,

Płytki ścienne,

Płytki łazienkowe,

Płytki do kuchni,

Płytki do salonu,

Płytki do przedpokoju,

Płytki drewnopodobne,

Kamienie dekoracyjne,

Panele podłogowe,

Panele winylowe,

Panele laminowane,

Deski podłogowe,

Artykuły wyposażenia łazienki

i wiele innych produktów.

Nasze salony znajdziesz w największych miastach w Polsce czyli m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Lublinie, Rzeszowie czy Szczecinie.

Adres firmy:

Al. Solidarności 36

25-323 Kielce

Telefon:

+48 41 312 39 39

Zapraszamy do odwiedzin sklepu online!

https://nexterio.pl/

-----------------------------------------------------------------------------





Skuteczna Agencja marketingowa - SEM / SEO SEMPIRE

Marketing internetowy / Reklamowanie firmy w Internecie / E-Commerce



SEO (Search Engine Optimization) - pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych w wyszukiwarkach

- Lokalne pozycjonowanie stron w danym mieście np. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Lublin, Białystok, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk, Wrocław

- Pozycjonowanie sklepu internetowego - rozwiązania SEO Ecommerce dla platform Wix, osCommerce, Prestashop, WooCommerce, Shoper, SkyShop, Shoplo, IdoSell, Shopify, Magento, Click Shop, Sote i innych

- Audyt SEO dla stron firmowych i sklepów internetowych

- Tanie pozycjonowanie na start - koszty miesięczne pozycjonowania, cennik, zakres prac SEO do omówienia podczas bezpłatnej konsultacji SEO ze Specjalistą!



Usługi Agencji SEMPIRE obejmują również



Google Ads / Google Adwords



- Reklama na YouTube,

- Remarketing Google Ads,

- Linki sponsorowane,

- Reklama graficzna GDN,

- Kampanie Google Ads,

- Zakupy Google



Social Media Marketing



- tworzenie stron i prowadzenie profili w mediach społecznościowych,

- Strona na Facebooku,

- Reklama na Facebooku,

- Prowadzenie profilu na Facebooku



Content marketing i Copywriting - opracowywanie i promocja wysokiej jakości treści



Wybierzemy wspólnie dedykowane rozwiązanie reklamowe dla Twojego biznesu!



Bezpłatna analiza strony internetowej

Darmowa konsultacja ze Specjalistą SEM / SEO.



Pozycjonowanie stron SEMPIRE

Sprawdź szczegóły na

www.sempire.pl