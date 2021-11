Palenie shishy z klasą, czyli o nakładkach na cybuch

Czemu służą nakładki na cybuch?

Nakładki na cybuch, zwane również systemami HMD (Heat Management Device) pełnią szereg ról podczas sesji z fajką wodną. W ich środku umieszcza się rozpalone węgle, które ogrzewają tytoń w sąsiednim cybuchu - stanowią zatem alternatywę dla podziurkowanej folii aluminiowej.

Do zalet tego rozwiązania należy bezpieczeństwo. Budowa nakładki wyklucza możliwość łatwego strącenia rozżarzonego węgielka, znika zatem drażniąca obawa o przypalenie mebla czy podłogi. Również poziom higieny jest znacznie wyższy niż w przypadku folii aluminiowej, która przepuszcza przez swoje otwory popiół ulatujący z węgli. Systemy HMD uniemożliwiają przedostawanie się nieczystości do tytoniu, dbając o zachowanie smaku przez całą sesję.

Maksymalna kontrola ciepła

Czystość smaku i bezpieczeństwo palenia to jednak nie wszystko, co mają do zaoferowania nakładki na cybuch. Prawdziwym powodem, dla którego uwielbiają je pasjonaci shishy, jest danie użytkownikowi maksymalnego zakresu kontroli nad temperaturą palenia.

Najlepiej zilustrować to w porównaniu z folią aluminiową. Kiedy czujemy, że dym jest gryzący i niesmaczny, należy zdjąć węgielki z folii i umieścić na talerzyku. Kiedy smak jest mało intensywny, węgli należy dołożyć. Ciągłe przekładanie surowca jest mało wygodne jak na czynność, która ma nas odprężyć.

Znalezienie tego złotego środka jest znacznie prostsze w przypadku nakładek. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że węgle trzeba będzie przełożyć, ale kontrola temperatury odbywa się w zdecydowanie bardziej przystępny sposób. Przykładowo w nakładkach typu Kaloud Lotus służy do tego regulowana rączką pokrywa, która albo zachowuje, albo przepuszcza ciepło. W systemach o budowie Badcha przysunięcie węgli bliżej środka skutkuje mocniejszym prażeniem tytoniu.

Jaką nakładkę wybrać?

Przekonani zaletami systemów HMD mogą złapać się za głowę, gdy zobaczą przytłaczający wybór dostępny w sklepie Cybuch. Początkującym polecamy zaopatrzyć się w jeden z niedrogich systemów HMD, na przykład zamiennik nakładki Kaloud, z którym łatwo można nauczyć się kontroli temperatury podczas sesji. Podobnie jak w przypadku cybuchów, warto mieć w kolekcji kilka rodzajów nakładek, aby eksperymentować z różnymi metodami palenia i smakami.