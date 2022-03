Oszustwa na inwestycje - jak się bronić?

Scenariusz takiego oszustwa przebiega bardzo podobnie. Internauta trafia w sieci na reklamy atrakcyjnych inwestycji w waluty obce, kryptowaluty, czy obligacje spółek paliwowych lub energetycznych. W ogłoszeniach tych pojawiali się również celebryci, których wizerunki zostały ukradzione. Wszystko po to, aby uwiarygodnić przestępczy proceder.

Przyszłe ofiary często same kontaktowały się z firmą z reklamy, po czym roztaczana była przed nimi wizja inwestycji z krociowym zyskiem, bez ryzyka. Rozmówca podający się za maklera czy brokera często miał akcent zza wschodniej granicy.

W celu śledzenia stanu „inwestycji” oszuści oferowali instalację programu, gdzie wyświetlane byłyby ich aktualne wyniki. Dane te były nieprawdziwe i miały służyć jedynie uśpieniu czujności i rozpaleniu wyobraźni co do zysku. Dodatkowo oszuści oferowali pomoc techniczną, m.in. w uruchomieniu programu czy obsługi aplikacji bankowej, poprzez instalację tzw. zdalnego pulpitu (np. AnyDesk, TeamViewer, Splashtop). W praktyce oznaczało to całkowite przejęcie kontroli nad urządzeniem.

Instalacja zdalnego pulpitu dotyczyła komputera, telefonu lub obu naraz. W tym momencie oszuści przystępowali do kradzieży środków z konta bankowego ofiary. Sami logowali się do jej aplikacji bankowej, korzystając z wykradzionych danych, albo manipulowali ofiarą, uzasadniając potrzebę dostępu do bankowości np. niedostarczeniem przelewów albo koniecznością potwierdzenia, że na jej rachunek nie wpłynęły zyski z przedsięwzięcia, co konsultant chciał osobiście sprawdzić. Warto dodać, że jeśli na tym etapie ofiara posiadała jeszcze jakiekolwiek środki na swoim rachunku bankowym, to niestety najczęściej konto po tej operacji zostawało puste.

Jeden z pokrzywdzonych, nabierając podejrzeń co do uczciwości inwestycji, zwrócił się o zwrot wpłaconych kwot. Oszuści poprosili go wówczas o wygenerowanie kodów BLIK w celu odesłania środków. Ofiara w ten sposób straciła resztę oszczędności.

W innym schemacie oszuści zapewniali, że inwestycja przyniosła spory dochód, ale trzeba najpierw zapłacić podatek, bo takie jest prawo za granicą. Finalnie osoba straciła wszystko, co zainwestowała i jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych na opłacenie fikcyjnych podatków.

Jak się bronić przed oszustami inwestycyjnymi?

· unikajmy podejrzanych inwestycji,

· nie powierzajmy swoich środków nieznanym osobom czy instytucjom,

· nie instalujmy oprogramowania z nieznanych źródeł,

· uważnie czytajmy wszelkie powiadomienia o operacjach finansowych,

· jeżeli zostaliśmy oszukani, natychmiast powiadamiamy bank, lub pośrednika płatności, celem zablokowania rachunku i kart, jak również Policję bądź Prokuraturę.

Autor: Dariusz Polaczyk, Risk & Security Manager w serwisie Walutomat.pl i InternetowyKantor.pl