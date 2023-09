Orange Energia to oferta, którą warto poznać

Orange Energia - zielona energia od Orange z gwarancją ceny w 2024 roku

Orange Energia to największy niezależny sprzedawca energii elektrycznej w Polsce, z którego usług korzysta ponad 120 000 klientów. W kontekście oferty, która jest dostępna pod linkiem: https://www.orange.pl/view/energia istotne jest przede wszystkim to, że:

energia od Orange oferowana jest z gwarancją stałej atrakcyjnej ceny przez cały 2024 roku;

Orange Energia oferuje również 150 złotych zniżki w jednym z trzech pakietów: na rachunki za energię, na zasilenie konta mobilnego w Orange oraz na smartfon i akcesoria w salonie Orange,;

w Orange Energia prąd w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych (OZE);

umowa obejmuje również Pakiet Assistance domowego, w ramach którego oferowane jest maksymalnie 5 napraw w roku do 1500 zł każda (części zamienne i pomoc fachowców w cenie przez cały okres umowy);

można otrzymywać rachunki tylko za faktyczne zużycie energii.

Jak przejść na Orange Energia?

Zalety oferty Orange Energia sprawiają, że cieszy się ona dużą popularnością wśród klientów. Jak zmienić sprzedawcę prądu i przejść do Orange Energia? Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna (darmowa jest również aktywacja) i nie wymaga ingerencji w domową instalację elektryczną. Cały proces składa się natomiast z trzech podstawowych kroków i wymaga:

przygotowania niezbędnych informacji, w tym ostatniej otrzymanej faktury za prąd;

wizyty w salonie Orange, ponieważ Orange Energia to oferta obsługiwana we wszystkich punktach operatora;

podpisania stosownej umowy, - wszystkie pozostałe formalności zostaną załatwione przez Orange Energia.

Fotowoltaika od Orange Energia

Orange Energia to oferta, z której można korzystać nie tylko jako odbiorca prądu, ale również mikrowytwórca. Firma oferuje również montaż instalacji fotowoltaicznych oraz korzystne rozliczenie wyprodukowanej energii, w ramach oferty Orange Energia Net-billing 1:1. Rozwiązanie to zakłada, że 100% wartości energii wyprodukowanej przez instalację użytkownika wróci do niego. Orange Energia pomniejsza rachunek za prąd po tej samej stawce, po której sprzedaje swoja energię. W efekcie klient nic nie traci, zaś zyskuje między innymi możliwość uniezależnienia się od rosnących cen prądu, gwarancję stałych opłat miesięcznych przez cały okres trwania kontraktu oraz Wirtualny Magazyn Energii oddanej w cenie abonamentu. Ponadto, Orange Energia oferuje możliwość uzyskania finansowania do 100% swojej inwestycji (w ramach atrakcyjnego kredytu z maksymalną kwotą 100 tys. złotych i bez wkładu własnego). Orange Energia oferuje również pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie z rządowych programów Czyste Powietrze i Mój Prąd, co pozwala zwiększyć rentowność inwestycji w fotowoltaikę.

Orange Energia to oferta, którą warto nie tylko poznać, ale również rozważyć. Korzystając z niej można zapłacić niższe rachunki za prąd, a także korzystać z wysokiej jakości usług, których gwarantem jest silna i znana marka.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera