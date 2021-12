Optymalizacja konwersji Twojej witryny – podstawy

Optymalizacja konwersji – dlaczego to konieczność?

Optymalizacja współczynnika konwersji zwyczajnie się opłaca! Poprawienie konwersji o zaledwie 1 czy 2% to dwa razy większa sprzedaż lub dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie założonych celów. Do tego dochodzi optymalizacja kosztów – im lepiej przygotujesz swoją witrynę, ułatwisz użytkownikowi kontakt ze stroną, wyeliminujesz błędy i usprawnisz ścieżkę zakupową, tym mniej będziesz musiał wydawać – zarówno na naprawienie błędów, jak i chociażby na reklamę.

Chcesz zoptymalizować konwersję? Sprawdź swoją stronę

Wiesz już, jak istotna jest optymalizacja konwersji. Aby zoptymalizować współczynnik konwersji, najpierw musisz jasno określić, jaki cel chcesz osiągnąć. Konwersja może oznaczać zapis do newslettera, pobranie e-booka, zostawienie opinii, wypełnienie formularza, zakup itd. Oblicz aktualny poziom konwersji, aby dowiedzieć się, od jakiego pułapu zaczynasz.

Następnie przeprowadź audyt swojej strony i przeanalizuj poszczególne zagadnienia: doświadczenia użytkownika w kontakcie z witryną, łatwość poruszania się na stronie, czas jej ładowania, liczbę wejść. To tylko parę przykładów, a lista to check jest znacznie dłuższa.

Po co Ci takie informacje? Jeżeli poprawnie zinterpretujesz dane, uda Ci się określić problem. Dowiesz się, na jakim etapie kontaktu użytkownika z witryną pojawiają się trudności, czyli tym samym – jakie czynniki mogą obniżać współczynnik konwersji. Analiza witryny pozwoli Ci opracować strategię.

Persony jako jedno z narzędzi w optymalizacji konwersji

Jeżeli chcesz stworzyć dobrą strategię optymalizacji, na pewno musisz poznać swojego klienta. Zastanów się, do kogo mówisz, a dowiesz się, jak mówić i co oferować. Opracuj persony, czyli typy klientów, do których kierujesz swoją ofertę. Weź pod uwagę m.in. dane demograficzne, ale także zainteresowania, potrzeby, wartości, ambicje itd. Wyobraź sobie, kim jest Twój odbiorca oraz jak myśli. Możliwe, że dzięki tej metodzie uda Ci się dowiedzieć, czego oczekuje użytkownik od Twojej witryny, czego szuka oraz na czym mu zależy. Wciel się w personę i zadaj sobie konkretne pytania dotyczące witryny, np.:

Gdzie znajdę informację o zasadach zwrotu towaru?

Jaka forma płatności jest dla mnie najwygodniejsza?

Jak dobrać właściwy rozmiar oraz wybrać najlepszy model?

Na stronie nie ma produktu, którego szukam – co mam zrobić?

To bardzo uproszczony schemat, jednak udowadnia, że witryna powinna być optymalizowana przede wszystkim z myślą o odbiorcy. Jeżeli potrzebujesz doskonalszych metod, możesz przeprowadzać badania z udziałem klientów czy organizować grupy focusowe. Mniej kosztowne na pewno są ankiety i formularze, w których klienci będą mogli zostawiać swoje opinie. Ogromnym wsparciem na pewno jest też dział obsługi klienta, który może zbierać feedback na bieżąco.

Optymalizacja współczynnika konwersji – kiedy efekty?

Wiele osób, które decydują się na optymalizowanie konwersji, chcą widzieć efekty swoich działań od razu. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Po pierwsze, wszelkie zmiany należy wprowadzać stopniowo. To znacznie lepsza metoda niż zmienianie wielu elementów w tym samym czasie – w takiej sytuacji trudno będzie określić, co działa najlepiej. Po drugie, niekiedy trzeba poczekać, aż zmiany na stronie się zaindeksują. To kiedy będzie można zobaczyć rezultaty, zależy tak naprawdę od wielu bardzo różnych czynników.

Miej na uwadze, że działania z zakresu optymalizacji konwersji są różne dla różnego rodzaju witryn. Nie należy kierować się jednym, uniwersalnym schematem, bo nie przyniesie to satysfakcjonujących rezultatów. Najlepsze wyniki daje zindywidualizowany plan, dopasowany do potrzeb danej marki. Da Ci to prawdziwą przewagę nad konkurencją!