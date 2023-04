Opony letnie kontra zimowe latem - oto jakie czyhają zagrożenia, jeśli dokonasz złego wyboru

Foto: Ramil Gibadullin, fotolia.com

W skrócie:

Jazda na oponach zimowych latem to nie tylko nieekonomiczne, ale i niebezpieczne zachowanie na drodze. Opony letnie zapewniają większą przyczepność i krótszą drogę hamowania, co wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W środku lata niejednokrotnie można spotkać samochody wyposażone w opony zimowe. Chociaż może się to wydawać oszczędnym rozwiązaniem, eksperci z TÜV SÜD alarmują, że takie zachowanie stanowi realne zagrożenie na drodze. Opony letnie, stosowane w odpowiednich warunkach, zapewniają znacznie lepszą przyczepność, co przekłada się na większe bezpieczeństwo.

Badania przeprowadzone przez TÜV SÜD oraz Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) wykazały, że jazda na zimowych oponach w ciepłych miesiącach skutkuje znacznie gorszą przyczepnością i dłuższą drogą hamowania. Różnica wynosi nawet 9 metrów, co odpowiada dwóm długościom popularnej Skody Octavii. Warto zauważyć, że drastyczne wydłużenie drogi hamowania występuje już nawet wtedy, gdy temperatura nie jest wyjątkowo wysoka. W takich warunkach sprawują się o wiele lepiej np. opony letnie Dębica, zapewniając krótszą drogę hamowania.

Niestety, pomysł jazdy na oponach zimowych w sezonie letnim jest równie rozsądny jak jazda na urlop bez ważnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z alternatywnych środków transportu, takich jak pociąg czy autokar. Jak podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO, wymiana opon zimowych na opony letnie to nie tylko nasz obowiązek, ale także zobowiązanie wobec bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Dobór odpowiednich opon letnich wpłynie na komfort i bezpieczeństwo jazdy podczas letnich miesięcy

Wszystkie testy potwierdzają, że jeżdżenie latem na zimówkach jest niebezpieczne i nieekonomiczne. Więcej nas kosztuje, opony szybciej się zużywają, a droga hamowania bardzo się wydłuża. Dlatego wymiana zimówek na opony letnie to nie przykry czy niepotrzebny obowiązek – to nasze zobowiązanie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu, nie tylko dla nas i naszych bliskich. To realny wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy oraz lepsza skuteczność nie tylko hamowania, ale też jazdy przy wymagających warunkach drogowych i atmosferycznych - mówi Piotr Sarnecki.

Testy przeprowadzone przez TÜV SÜD i PZPO pokazują, że na suchej nawierzchni przy temperaturze +23 stopni Celsjusza (nawierzchnia rozgrzana do +40 stopni C) opony zimowe znacznie wydłużają drogę hamowania. Różnice wynoszą ponad dwie długości samochodu, czyli 9 metrów! Warto zwrócić uwagę, że różnice te dotyczą jazdy z prędkością 85 km/h, co jest dość powszechną prędkością na polskich drogach.

Miękka mieszanka gumy, z której wykonane są opony zimowe, nie jest przystosowana do pracy przy wysokich temperaturach. Opony letnie są dedykowane do jazdy w takich warunkach, co potwierdzają wyniki badań na suchej i mokrej nawierzchni. Z badań TÜV SÜD i PZPO wynika, że różnica w drodze hamowania między oponami letnimi a zimowymi na mokrej nawierzchni wynosi 8 metrów. To ogromna różnica, biorąc pod uwagę, że czasem brakuje dosłownie metra, by uniknąć kolizji czy potrącenia, które może być tragiczne w skutkach.

Chociaż polskie przepisy nie narzucają zmiany opon w zależności od pory roku, TÜV SÜD rekomenduje stosowanie opon letnich w wyższych temperaturach. Wynika to z konkretnych wyników badań, które pokazują, że opony zimowe są odpowiednie do jazdy tylko w niższych temperaturach. Przyczepność opon zimowych jest wyższa względem opon letnich jedynie poniżej 7 stopni Celsjusza.

Podsumowując, jazda na oponach zimowych w sezonie letnim to ryzykowne zachowanie, które może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze są przyczepność i krótka droga hamowania, które to latem zapewniają np. opony letnie Bridgestone. Dlatego warto zainwestować w odpowiednie opony letnie i dbać o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.