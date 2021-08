Opieka nad seniorami w Niemczech – to musisz wiedzieć!

Czy każdy może pracować jako opiekunka osób starszych?

Opiekunka osób starszych nie musi mieć wykształcenia medycznego, ale wymagane jest doświadczenie. Agencje pośredniczące między pracownikami a rodzinami najczęściej nie mają dużych wymagań w tym względzie – wystarczy opieka nad seniorem w swojej rodzinie. Jeżeli jednak opiekunka posiada udokumentowane doświadczenie czy wykształcenie, może liczyć na szerszy zakres obowiązków i adekwatne wyższe wynagrodzenie.

Od opiekunek wyjeżdżających do pracy do Niemiec oczekuje się co najmniej podstawowej znajomości języka niemieckiego. Powód jest prosty – ofert bez języka niemieckiego jest niewiele. Jeżeli opiekunka nie zna języka, ale jest zdeterminowana, przyspieszony i darmowy kurs niemieckiego (również online) może zapewnić jej agencja. Mile widziane jest też prawo jazdy.

Kompetencje to nie wszystko – ważne są też predyspozycje. W pracy z seniorami najlepiej odnajdują się osoby cierpliwe, troskliwe i empatyczne. Od opiekunek osób starszych wymagana jest też siła fizyczna, gdyż nie każdy senior jest sprawny – niektórzy podopieczni wymagają pomocy nawet przy podstawowych czynnościach, w tym higienie osobistej.

Na co zwrócić uwagę, szukając pracy w charakterze opiekunki osób starszych?

Zadowolenie opiekunki i seniora zależy przede wszystkim od dopasowania wzajemnych oczekiwań. Dzięki dobrze skonstruowanej ofercie pracy opiekunka osób starszych może poznać:

Zakres obowiązków. Zdarza się, że opieka nad osobą starszą jest połączona z zajmowaniem się domem, w tym sprzątaniem, gotowaniem czy robieniem zakupów.

Wymagania. Dotyczą one umiejętności, doświadczenia oraz kompetencji językowych, jakich rodzina seniora oczekuje od opiekunki.

Stan zdrowia seniora. Niektórzy podopieczni wymagają całodobowej opieki, inni z kolei głównie towarzystwa przez kilka godzin dziennie. W zakresie obowiązków opiekunki może być też dowożenie seniora na zajęcia rehabilitacyjne.

Miejsce zakwaterowania. Często opiekunki osób starszych w Niemczech mieszkają u podopiecznego – otrzymują pokój do swojej dyspozycji.

Długość kontraktu. Przeciętny wyjazd trwa 6-8 tygodni. Zdarza się jednak, że agencja proponuje opiekunce dłuższy kontrakt.

Dobre agencje opiekunek przykładają dużą wagę do tego, aby oferta była jasna i rozwiewała wątpliwości. To właśnie szczegółowe opisanie kondycji seniora i oczekiwań względem opiekunki pozwala uniknąć nieporozumień.

Jak zorganizować wyjazd do Niemiec i o czym trzeba pamiętać?

Wyjazd do pracy za granicę wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności. Opiekunki, które wyjeżdżają na dłużej niż 6 miesięcy, powinny zgłosić swój wyjazd w urzędzie gminy. W przypadku krótszych kontraktów takiej konieczności nie ma.

Jeżeli opiekunka wybrała Niemcy jako kraj docelowy i wyjeżdża przez agencję, to pozostaje również kwestia umowy, którą powinna podpisać jeszcze na terenie Polski. Z tytułu umowy powinny być odprowadzane składki ZUS, w tym również zdrowotne. Z kolei podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu pozwala otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Potwierdza ona prawo opiekunki do korzystania z pomocy medycznej w innych krajach Unii Europejskiej na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niej obywatele danego kraju. W wyrobieniu karty EKUZ może pomóc agencja opiekunek. Taką praktykę stosuje agencja Avoria, z której ofertami można zapoznać się na stronie https://avoria.com.pl/oferty-pracy-dla-opiekunek/ w kategorii praca jako opiekunka Niemcy.

Jakie korzyści płyną z pracy w charakterze opiekunki osób starszych w Niemczech?

Opiekunka osób starszych to zawód, który – poza satysfakcją – wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami. Ich wysokość uzależniona jest od kilku czynników, głównie jednak stanu zdrowia seniora i długości kontraktu. Opiekunki wyjeżdżające przez sprawdzone agencje mogą liczyć też na bonusy i premie w ramach programów lojalnościowych.

Praca w charakterze opiekunki osób starszych daje szansę nabycia nowych umiejętności. Opieka nad seniorami o różnym stanie zdrowia pozwala lepiej poznać potrzeby osób starszych oraz zapewnia doświadczenie. Osoby, które chcą pracować w branży opiekuńczej, mogą podnosić swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Z kolei im lepsze przygotowanie do pracy i bogatsza praktyka, tym opiekunka ma większe szanse na atrakcyjne kontrakty.

Wyjazd za granicę do Niemiec do pracy w charakterze opiekunki pozwala poznać nowe miejsca i pogłębić zdolność komunikacji w języku niemieckim. Agencje opiekunek współpracują z rodzinami z różnych części Niemiec. To pozwala opiekunce za każdym razem wyjechać do innej miejscowości. W rezultacie opiekunka może połączyć pracę z rozwojem osobistym i nabywaniem nowych umiejętności.