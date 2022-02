Odżywki i suplementy diety - co to takiego?

Definicja suplementu diety, czyli czym one są w myśl prawa?

Suplementy to produkty podlegające prawu żywnościowemu, a nie jak ma to miejsce w przypadku leków - farmaceutycznemu. Jak nietrudno się domyślić - są one więc żywnością, jednak podaną w nieco innej formie lub składającą się z wyizolowanych, poszczególnych jej składników.

Zadaniem suplementu jest uzupełnienie (nigdy zastąpienie!) urozmaiconej diety. Mają stanowić one wsparcie w dążeniu do "żywienia doskonałego", opartego o zdrową żywność.

Mogą stanowić one źródło rozmaitych witamin, składników mineralnych, makroskładników, a także innych substancji, które charakteryzować będzie wpływ fizjologiczny na organizm.

Forma podania jaką dopuszcza ustawodawca jest niemal dowolna - stąd na rynku znajdziecie tabletki, drażetki, kapsułki, żele, płyny, proszki i inne, z jednym zastrzeżeniem - iniekcje i inne praktyki wymuszające naruszenie powłoki skórnej nie mają racji bytu. Suplement jest pożywieniem, a tego przecież nie wstrzykujemy!

Czym nie mogą być suplementy diety?

Przede wszystkim nie mogą charakteryzować się działaniem leczniczym i takiego działania nie wolno też im przypisywać. Stąd na żadnej etykiecie nie zauważycie (a przynajmniej nie powinniście) stwierdzeń typu "leczy", "ulecza" etc. natomiast "wspomagać" już może!

Jakie rodzaje odżywek spotkam na rynku?

Suplementy diety dla sportowców to jedynie część z dostępnych na rynku produktów, co prawda znaczna, jednak nie jedyna. Wśród produktów dedykowanych jako wsparcie dla urozmaiconej diety znajdziemy także batony białkowe, preparaty multiwitaminowe, probiotyki, a także rozmaite specyfiki mające za zadanie wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Wśród prosportowych możemy wyróżnić "słodycze sportowe", jak np batony białkowe, węglowodanowe, czy wzbogacane w kreatynę, ale także różnego rodzaju wzbogacaną żywność, która to typowym suplem nie będzie, dla ułatwienia jednak możemy włączyć ją do tej grupy produktów. Kolejną grupą będą zastępniki posiłków, a także posiłki w proszku lub płynie. W tej grupie warto wspomnieć przede wszystkim o czymś takim jak odżywka białkowa, a także - gainer (mix węglowodanów z białkami, z przewagą cukrowców), czy bulk (stosunek węglowodanów do białek ok. 1:1)

Co warto wybrać?

Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby oczywiście wybieranie preparatów opartych o substancje o udokumentowanym wpływie, mogące legitymować się badaniami z udziałem ludzi.

Nie jest to oczywiście zawsze możliwe, co nieco jednak wiedzieć możemy! Jedna z najbardziej znamienitych jednostek zajmujących się żywieniem i suplementacją w sporcie, Australijski Instytut Sportu, cyklicznie wydaje spis suplementów z przypisaniem ich do konkretnej kategorii. Te o udokumentowanym, pozytywnym, a przy tym bezpiecznym, wpływie na organizm sportowca klasyfikowane są jako grupa A - bezwzględnie polecane w sporcie. W grupie tej znajdziemy zarówno suple proteinowe, wraz ze wspomnianymi zamiennikami posiłków, jak również napoje sportowe, elektrolity oraz, najciekawszą podgrupę, substancje wspierające rozwój formy sportowej i wydajność treningową. Do tych zaklasyfikujemy:

kreatynę

beta-alaninę

kofeinę

dwuwęglan/wodorowęglan sodu

sok z buraka/azotany

glicerol

Czy to wiele? Oczywiście, że nie, nie oznacza to jednak, że inne substancje nie mają prawa działać. Po prostu badań na ich temat jest istotnie mniej i nie sposób uznać je za "pewniaki" - w przeciwieństwie do powyższych.