Odpocznij w apartamentach Balticus Międzyzdrojach

Budynek położony jest blisko plaży, przy głównej promenadzie blisko centrum Międzyzdrojów. Niedaleko stąd do znanego turystom molo. Obiekt został zaprojektowany w nowoczesnym, lekkim stylu, a jego elewację pokrywa kamień i szkło. Do dyspozycji gości są w pełni wyposażone apartamenty o wysokim standardzie, z salonem, prywatną łazienką i aneksem kuchennym. W mniejszych, może przebywać do czterech osób, zaś większe pomieszczą nawet sześciu gości. Wszystkie urządzone są bardzo elegancko, zgodnie z najnowszymi trendami w dekoracji wnętrz. Więcej informacji na ich temat, oraz galerię zdjęć znajdziesz na www.balticusapartamenty.pl. Z okien niektórych pokojów roztacza się piękny widok na morze Bałtyckie. Okna pozostałych wychodzą na nowoczesne patio, lub zachęcający do spacerów park. Świetna lokalizacja obiektu, blisko morza, gwarantuje miło spędzony czas zarówno rodzinom z dziećmi, jak i parom, które chciałyby pobyć tylko we dwoje. Pobyt w apartamentach Balticus może być tez dobrym pomysłem na zatrzymanie się w podróży poślubnej. Obiekt proponuje gościom także oferty specjalne, w dogodnych cenach.

Być w Międzyzdrojach i nie przespacerować się po słynnej promenadzie gwiazd, to jak być w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla. Na trotuarze znajdziemy odciski dłoni i stóp największych osobowości polskiego świata artystycznego. Dla zabawy, można porównać ślady dłoni Anny Dymnej, Piotra Fronczewskiego, Franciszka Pieczki czy Grażyny Szapołowskiej z własnymi. Dzieci będą z pewnością podekscytowane zwiedzaniem domku "do góry nogami". Ta budowla, utrzymana w tradycyjnym pomorskim stylu z tzw. murem pruskim, stoi na...dachu. W środku, chodzi się nie po podłodze, ale po suficie, na którym stoją wszystkie meble. W Międzyzdrojach znajduje się też Oceanarium. Na trzech piętrach obiektu znajdują akwaria, w których można podziwiać okazy morskiej fauny z całego świata. Polecamy także odwiedziny w zagrodzie żubrów, gdzie zobaczymy te majestatyczne zwierzęta i poznamy ich zwyczaje. Miłośnikom botaniki proponujemy zaś obejrzenie liczącego już 200 lat dębu Storrada i bukszpanu Aptekarz. Inne ciekawe okazy nadmorskiej natury, znajdziemy w Muzeum Przyrodniczym Wolińskiego Parku Narodowego.

Aby obejrzeć latarnię morską, trzeba udać się do odległego o 16 km Świnoujścia. Dziewiętnastowieczna budowla ma aż 68 m wysokości a na jej szczyt prowadzi 300 schodów. Kto je pokona, ujrzy zachwycającą panoramę miasta i morską toń. Nieco dalej, w Międzywodziu, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego, można zobaczyć najwyższe w Polsce klify, których wysokość sięga aż 93 m n.p.m. W parku znajdują się trzy trasy turystyczne. Być może, przy odrobinie szczęścia, uda się spotkać orła bielika, który gniazduje na terenie rezerwatu. Na uwagę zasługuje tez świnoujskie Muzeum Rybołówstwa, oraz Labirynt Luster, z którego wydostanie się nie jest łatwe.

Zmęczeni zwiedzaniem i korzystaniem z atrakcji, chętnie wrócimy do apartamentów Balticus i przygotujemy sobie smaczny posiłek we w pełni wyposażonym aneksie kuchennym. Na leniwych czekają zaś liczne bary i restauracje z daniami regionalnej kuchni.

