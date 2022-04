Odnawialne źródła energii - skąd pochodzi zielona energia?

Czym są odnawialne źródła energii i dlaczego są takie ważne?

Dbanie o ekologię i środowisko naturalne to nie jest już tylko temat modny i na czasie, ale coraz bardziej zyskujący na znaczeniu. Powoli każdy z nas faktycznie postępuje coraz bardziej świadomie, zwracając uwagę na rozwiązania lepsze dla naszej planety. Nie bez powodu segregujemy śmieci, ograniczamy zużycie plastiku, ale też wody i prądu. Do tego kupujemy więcej ekologicznych produktów albo choćby produktów w ekologicznych opakowaniach.

W tym wszystkim możemy pójść jeszcze o krok dalej. Jak? Kończąc z pozyskiwaniem energii z ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla na rzecz źródeł alternatywnych. Odnawialne źródła energii, w skrócie OZE, to nic innego, jak po prostu takie źródła energii elektrycznej oraz energii cieplnej, których nawet długotrwałe wykorzystywanie nie powoduje deficytu. Ponadto – jak sama nazwa wskazuje – źródła te stosunkowo szybko się odnawiają. Musimy przy tym podkreślić, że generowanie ciepła czy prądu z OZE nie emituje żadnych szkodliwych substancji do atmosfery, nie wpływa na zmiany klimatu ani na efekt cieplarniany. Więcej o znaczeniu OZE przeczytasz na stronie E.ON Polska.

OZE – przegląd źródeł zielonej energii

Kiedy mówimy o odnawialnych źródłach, o czym dokładnie jest mowa? Przede wszystkim o energii słonecznej, energii wodnej, energii wiatru, biomasie oraz energii geotermalnej. Poniżej wyjaśniamy krótko, co oznacza każda z nich, tak by rozwiać wszelkie wątpliwości, a dodatkowo utwierdzić się, że naprawdę warto korzystać z naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobów.

Energia słoneczna

Na pierwszy ogień idzie najpopularniejsze źródło odnawialne na świecie, czyli energia promieniowania słonecznego. Co ciekawe, jest to również najtańsze źródło zielonej energii. Wyprodukowanie 1 kWh na farmie słoneczniej jest prawie trzy razy tańsze niż koszt pozyskania tej samej ilości energii z nowoczesnej elektrowni węglowej! Energię słoneczną można wykorzystać zarówno do wytwarzania prądu, jak i ciepła. Pierwszy wariant jest możliwy dzięki fotowoltaice, czyli instalacji, która przekształca energię słoneczną w prąd stały, a następnie zmienny, który płynie w naszych gniazdkach. Konwersja zachodzi przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego w ogniwach zbudowanych z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu). Natomiast do produkcji energii cieplnej potrzebujemy kolektorów słonecznych pochłaniających energię cieplną ze słońca i przekazujących ją do naszej domowej instalacji. Warto przy tym zaznaczyć, że fotowoltaika jest systemem całorocznym, natomiast z kolektorów słonecznych możemy korzystać jedynie w miesiącach wiosenno-letnich.

Energia wiatru

Energia wiatrowa to kolejne co do popularności źródło energii odnawialnej na świecie. Wykorzystanie energii z wiatru bazuje na działaniu turbin wiatrowych, które przekształcają kinetyczną energię wiatru w energię elektryczną. Tego typu rozwiązanie cieszy się równie dużą popularnością, co kolektory słoneczne i fotowoltaika. Nic dziwnego – jest bardzo wydajne i stosunkowo proste, a przy tym znane od lat. Co ciekawe, ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się farmy wiatrowe budowane na morzach. Dlaczego? Nie marnują one cennego miejsca i osiągają znacznie większą efektywność niż te budowane na lądzie.

Energia wodna

Kolejno mamy do czynienia z energią wodną. Istnieje kilka rodzajów elektrowni wodnych (przepływowe, zaporowe, szczytowo-pompowe), jednak ich zasada działania opiera się na tym samym – energia kinetyczna przepływającej wody zamieniana jest w energię mechaniczną, a ta w energię elektryczną. Warto podkreślić, że mimo iż elektrownie wodne nie są tak popularne jak elektrownie słoneczne czy wiatrowe, to właśnie one generują największą moc. Są to również największe przedsięwzięcia – w dziesiątce największych elektrowni świata przeważającą część stanowią elektrownie wodne.

Biomasa

Biomasa to biodegradowalne substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, czyli, innymi słowy, wszystkie substancje, które uległy rozkładowi. Jej forma może być różna – stała (brykiet i pellet), ciekła (biopaliwa z rzepaku) i gazowa (biogaz). Aby pozyskać jak największą ilość energii z biomasy, hoduje się specjalne rośliny energetyczne. Należą do nich m.in. rzepak, kukurydza i trzcina. Na czym polega pozyskiwanie energii z biomasy? Powstaje ona w wyniku spalania substancji w specjalnych kotłach. W ten sposób węgiel stanowiący budulec roślin przetwarzany jest w energię świetlną i cieplną. Ta druga może zostać wykorzystana do ogrzania naszych domów, a także zostać przekształcona w energię elektryczną. Co ciekawe, biomasa stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie, a drugie w Polsce.

Energia geotermalna

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy również energię pochodzącą z wnętrza Ziemi, a mówiąc precyzyjniej – ze znajdujących się głęboko pod powierzchnią gorących wód, skał i pary. Zasoby pozyskuje się za pomocą odwiertów, z których pobiera się gorącą wodę lub parę wodną. Są one przekształcane w elektrowni geotermalnej na energię do wykorzystania. Tutaj – podobnie jak z biomasą – geotermia częściej służy do wytwarzania ciepła aniżeli prądu. By móc korzystać z energii zgromadzonej pod ziemią, niezbędne są odwierty, nawet kilka kilometrów w głąb. Z tego też powodu jest to najtrudniejsze do wykorzystania odnawialne źródło energii, gdyż wymaga ono zaawansowanej technologii i dużych nakładów.

Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość, jeśli chcemy zadbać o środowisko i zmniejszyć nasz wpływ na zmiany klimatu. Korzystać z nich możemy zarówno na poziomie całych państw jak również pojedynczych gospodarstw domowych lub firm. Zastanów się, czy na Twoim dachu lub podwórku znajdzie się miejsce na fotowoltaikę lub turbinę wiatrową. A może zainwestujesz w kocioł na biomasę? Rozwiązań jest mnóstwo – do Ciebie należy decyzja, na które z nich się zdecydujesz.