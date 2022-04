Od czego zależą ceny mieszkań w Polsce?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Rosnące ceny surowców i materiałów budowlanych oraz problem z ich pozyskaniem powodują opóźnienia w ukończeniu rozpoczętych inwestycji i utrudniają budowę nowych. Problemem jest odpływ pracowników z Ukrainy. Oprócz tego wpływ ma wysoka inflacja, ustawa deweloperska mająca wejść w życie w lipcu oraz sankcje nakładane systematycznie na Rosję. Czynniki te bezpośrednio wpływają na podwyższenie kosztów budowy, a co za tym idzie, cen mieszkań.

Wynajem mieszkania

Z jednej strony ostatnie wzrosty cen nieruchomości były podyktowane głównie czynnikami fundamentalnymi. Dziś rosną koszty budowy, robocizny oraz usług. Poza tymi czynnikami działa mechanizm rynkowy: przy wysokim popycie i niskiej podaży mieszkania drożeją. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla właścicielu nieruchomości, którzy chcą je spieniężyć.

Jak szybko i korzystanie sprzedać mieszkanie?





Najprostszy sposób to oczywiście dodawanie ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych. Portal z darmowymi ogłoszeniami daje użytkownikom możliwość zarejestrowania się w celu utworzenia konta lub dodawania ogłoszeń bez rejestracji. Jeśli zbywającemu zależy na dużych zasięgach i kontroli ogłoszenia może również skorzystać z opcji konta premium. Wygodna obsługa dzięki prostemu interfejsowi pozwala w kilku krokach zamieścić ogłoszenie, w którym należy podać jak najwięcej szczegółów i fotografii. Ważny jest też nie tylko opis samej nieruchomości, ale także lokalizacji i infrastruktury ją otaczającej, np. przedszkole i szkoła dla rodzin z małymi dziećmi to ogromny plus, a przystanek autobusowy może okazać się niezbędny dla nastolatków lub seniorów.

Na co oprócz ceny musisz zwrócić uwagę przed zakupem nieruchomości mieszkalnej ?

Cena często bywa decydującym czynnikiem podczas zakupu mieszkania, zwłaszcza teraz kiedy ceny nieruchomości tak znacząco wzrosły. Oprócz ceny koniecznie sprawdź wcześniej stan prawny np. udając się do właściwego rejestru gruntów.

Dopytaj też właściciela o dane techniczne i ewentualne usterki, które na pierwszy rzut oka mogą być niewidoczne. Jeśli kupisz mieszkanie z niechcianym lokatorem lub okaże się, że większość pomieszczeń nadaje się do remontu, może okazać się, że koszty znacznie przewyższą twoje możliwości.