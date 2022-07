Od czego zacząć ekologiczny styl życia?

Ekologiczny styl życia tak naprawdę nie istnieje. Życie w 100% w zgodzie z naturą wymagałoby bowiem zrezygnowania ze wszystkich udogodnień technologicznych (bo potrzebna do ich zasilenia energia wpływa na emisję CO2), zakupu żywności (bo produkty ze sklepów mają swój ślad węglowy) i transportu (oczywiście, ze względu na spaliny).

Czy to oznacza, że nie możesz nic zrobić w trosce o dobro planety? Oczywiście, że nie! Wdrożenie drobnych zmian do swojej codzienności może przynieść doskonałe efekty. Podpowiadamy, od czego zacząć.

Krok pierwszy: rzetelna segregacja

Mimo rosnących cen wywozu śmieci, wiele osób nadal nie przykłada zbyt wielkiej wagi do segregacji śmieci. A to duży błąd. Zacznij od segregacji plastiku i szkła, bo w ich wypadku jest największa szansa na odzyskanie materiałów. Zadbaj również o to, by suchy papier i kartony trafiały do odpowiedniego kontenera. BIO odpadki możesz samodzielnie kompostować lub wrzucać do pojemnika na tego typu odpady.

Protip: możesz zbierać odpadki BIO do plastikowego pojemnika z pokrywką i przechowywać je w lodówce. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnego zapachu z kosza na śmieci - chłód spowolni gnicie.

Krok drugi: less waste

Dobrą i stosunkowo łatwą do wdrożenia praktyką jest zabieranie ze sobą na zakupy bawełnianej torby oraz woreczków na warzywa czy chleb. Dzięki temu unikniesz konieczności dokupienia plastikowej torebki, a także pakowania produktów sprzedawanych luzem w jednorazówki. Zacznij nosić także ze sobą wielorazowy kubek (idealny na kawę czy herbatę kupowaną na wynos) lub butelkę (najlepiej z filtrem, dzięki której unikniesz konieczności sięgania po wodę butelkowaną). Małym gestem, który również ma znaczenie, jest noszenie ze sobą wielorazowej słomki do napojów. Metalowe rurki są niezwykle lekkie, a równie praktyczne co te wykonane z plastiku.

Protip: jeżeli zapomnisz zabrać ze sobą torbę na zakupy, nie kupuj kolejnej materiałowej czy wielorazowej torebki. Zapytaj obsługę sklepu, czy możesz spakować nabywane rzeczy w jeden z kartonów, które mają na stanie. W większości punktów nie ma z tym żadnego problemu!

Krok trzeci: ograniczenie spożycia mięsa

Produkcja mięsa wymaga ogromnych zasobów wody oraz odpowiada za 24% emisji wszystkich gazów cieplarnianych do atmosfery. Zamiast przesadnie martwić się tym, jak długo trwa Twój prysznic - ogranicz spożycie mięsa! Efekt prośrodowiskowy będzie znacznie bardziej spektakularny. I choć idealną opcją jest całkowite wykluczenie produktów odzwierzęcych z diety, to nie każdy jest gotowy na tak radykalny krok. Na szczęście już ograniczenie spożycia mięsa do kilku razy w tygodniu będzie miało pozytywny wpływ na środowisko... oraz Twoje zdrowie.

Już małe zmiany przyniosą duże efekty i będą miały pozytywny wpływ na środowisko. Jeżeli jednak chcesz wiedzieć jeszcze więcej, zachęcamy do zajrzenia na stronę Eko360.pl. Znajdziesz na niej masę porad oraz informacji, które ułatwią Ci podejmować świadome decyzje konsumenckie i dbać o siebie w zgodzie ze środowiskiem.