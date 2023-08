Od 31 sierpnia koniec z PCC przy zakupie pierwszej nieruchomości z rynku wtórnego

W praktyce oznacza to, że kupujący mieszkanie od 31 sierpnia będą mogli zaoszczędzić kwotę wynoszącą 2% jego wartości.

Przykładowo, jeżeli mieszkanie będzie kosztowało 700 000 zł, to przy obecnej stawce PCC wynoszącej 2% trzeba by zapłacić podatek w wysokości 14 000 zł. Od 31 sierpnia ta konieczność zniknie. Z pewnością będzie to znacząca oszczędność dla nabywców, którzy zaoszczędzone środki będą mogli przeznaczyć na przykład na remont czy odświeżenie mieszkania – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Ekspert zwraca również uwagę, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przeniesienia praw do danego lokalu, czyli kiedy nowy właściciel podpisze umowę w formie aktu notarialnego.

Warto więc zaczekać, o ile to możliwe, na podpisanie ostatecznego aktu notarialnego właśnie do 31 sierpnia – radzi Piotr Juszczyk.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami zniesienie PCC dotyczy sprzedaży prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego pod warunkiem, że nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jednak posiadał udział w prawach własnościowych, to zwolnienie nie obejmuje tych przypadków, w których przekracza on 50% i został nabyty drogą dziedziczenia.

