Jaki opał zapewni ciepło i komfort w Twoim domu w najbardziej optymalny sposób?

Wybierając opał do ogrzewania domu warto postawić na rozwiązanie, które łączy w sobie ekonomię, wygodę użytkowania oraz dbałość o środowisko naturalne. Warto przy tym pamiętać, że nowoczesne systemy ogrzewania wymagają paliw o wysokiej kaloryczności, niskiej emisji zanieczyszczeń i łatwości w obsłudze. Wśród wielu dostępnych rozwiązań, ekogroszek zdobywa coraz większą popularność, łącząc w sobie ekonomię, efektywność i ekologiczność.

Ekogroszek - jak powstaje i do czego służy

Ekogroszek to rodzaj paliwa stałego, produkowanego z węgla kamiennego, charakteryzujący się wysoką kalorycznością i niską zawartością popiołu. Jest on produkowany z wyselekcjonowanych sortymentów węgla, a następnie poddawany procesowi uszlachetniania, który ma na celu poprawę jego właściwości.

Dzięki drobnej granulacji produkt ten został specjalnie przygotowany do spalania w nowoczesnych kotłach retortowych, które zapewniają automatyczne sterowanie procesem spalania.

Skąd się bierze popularność ekogroszku

Wysoka kaloryczność ekogroszku

Ekogroszek cechuje się wysoką kalorycznością (26-28 MJ/kg) i niską zawartością popiołu (do 8%),

co oznacza, że jest w stanie wygenerować więcej ciepła z mniejszej ilości paliwa.

To przekłada się bezpośrednio na oszczędności dla użytkowników, którzy potrzebują mniejszej ilości ekogroszku do ogrzania swoich domów w porównaniu do innych rodzajów opału.

Niska emisja szkodliwych substancji

Ekologiczność ekogroszku jest jedną z jego kluczowych zalet. Niska emisja szkodliwych substancji, takich jak siarka czy tlenki azotu, sprawia, że jego spalanie jest znacznie bezpieczniejsze dla środowiska niż tradycyjne paliwa stałe.

Zgodność z ekologicznymi standardami sprawia, że produkt ten jest coraz częściej wybierany przez świadomych ekologicznie konsumentów.

Długi czas spalania ekogroszku

Dzięki optymalnej granulacji, ekogroszek zapewnia długi czas spalania, co jest szczególnie ważne w chłodne, zimowe dni. Jedna porcja ekogroszku może palić się nawet do kilkunastu godzin, co zapewnia komfort użytkowania i ogranicza konieczność częstego dokładania opału do pieca.

Oznacza to, że kotły na ekogroszek wymagają mniej częstej obsługi, a dom jest ogrzewany równomiernie i efektywnie.

Wygodne użytkowanie

Ekogroszek może być oferowany w opakowaniach (odpowiednio perforowanych workach), dzięki czemu jest łatwy w transporcie oraz magazynowaniu, oszczędza miejsce i ułatwiając organizację przestrzeni.

Atrakcyjna cena

W porównaniu z innymi rodzajami opału, ekogroszek jest relatywnie tani, co czyni go ekonomicznym wyborem.

Ekogroszek a inne rodzaje paliwa

Ekogroszek w wielu sytuacji może stanowić tzw. złoty środek między ekonomią a ekologią. Jego wydajność i wpływ na środowisko czynią go preferowanym wyborem dla osób poszukujących kompromisu między kosztami a troską o naturę.

W porównaniu do węgla charakteryzuje się niższą emisją szkodliwych substancji, czyli generuje mniej dymu i pyłów, co czyni go bardziej ekologicznym wyborem. Odznacza się również wyższą kalorycznością, co oznacza, że do ogrzania domu potrzeba go mniej.

W porównaniu z drewnem ekogroszek jest wygodniejszy w użytkowaniu – nie wymaga ręcznego podawania do kotła i generuje mniej odpadów. Spalanie ekogroszku jest również bardziej przewidywalne i łatwiejsze do kontrolowania.

W stosunku do drewna czy paliw płynnych oferuje dłuższy czas spalania i wygodę użytkowania oraz jest tańszą opcją ogrzewania domu.

Jak wybrać najlepszy ekogroszek?

Przy wyborze ekogroszku warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów:

Kaloryczność - im wyższa, tym większa wydajność opału.

Zawartość popiołu - niska zawartość popiołu oznacza mniej odpadów i łatwiejsze czyszczenie kotła.

Granulacja - dostosowana do typu posiadanego kotła.

Zawartość siarki - niska zawartość siarki ogranicza emisję szkodliwych substancji.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ekogroszku. Szczególną uwagę warto zwrócić na Ekogroszek Workowany Pułkownik, który zapewnia komfort cieplny w domu przy jednoczesnej trosce o środowisko, oferując m.in.:

wysoką kaloryczność (26-28 MJ/kg),

niską zawartością popiołu (do 8%),

niską zawartością siarki (poniżej 0,8%),

niską spiekalność, co ogranicza powstawanie trudnych do usunięcia spieków,

dostępność w różnych frakcjach,

kompatybilnością z większością dostępnych na rynku kotłów na paliwa stałe, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu gospodarstw domowych,

atrakcyjną ceną

Więcej informacji na temat Ekogroszku Workowanego Pułkownik można znaleźć na stronie ekogroszek.

Foto i treść we współpracy z wegielsklep.pl