Od 2022 roku duże zmiany w systemie wystawiania faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych zawartych w takiej fakturze ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego. System będzie miał także za zadanie analizować i kontrolować prawidłowość danych wykazywanych w fakturach ustrukturyzowanych przez podatników, co zwiększy możliwości analityczne i weryfikacyjne organów podatkowych.

Ministerstwo Finansów wskazuje na korzyści płynące z wprowadzenia nowego sytemu, m.in. podatnicy wybierający e-fakturę szybciej otrzymają zwrot VAT. Termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Ponadto faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie zatem konieczności wydawania jej duplikatów.

Według Arkadiusza Łagowskiego, doradcy podatkowego cytowanego przez Prawo.pl, wprowadzenie KSeF powinno przyczynić się do uszczelnienia systemu. Jednak wskazuje, że nowe przepisy niosą ze sobą dużą niepewność dla podatników.

„Na razie poznaliśmy rozwiązania prawne. Podatnicy czekają natomiast na przedstawienie szczegółów i kompletnego rozwiązania technicznego. Obawiają się, że wdrożenie nowego systemu będzie wiązało się dla nich z dużym wysiłkiem organizacyjnym, funkcjonalnym, a przede wszystkim finansowym. Zmianie ulec będą musiały procesy księgowe oraz związane z obsługą klientów” - wskazuje Arkadiusz Łagowski.

Piotr Prokocki, radca prawny i doradca podatkowy w Vistra Poland, samą ideę wdrożenia KSeF - jako narzędzia służącego walce z szarą strefą - ocenia pozytywnie. „Wszelkiego rodzaju oszustwa polegające m.in. na niewystawianiu faktur, zaniżaniu kwot wykazywanych na fakturach czy dodawaniu opisów niezgodnych ze stanem rzeczywistym prowadzą do zaburzenia warunków wolnego rynku i osłabiają pozycję konkurencyjną uczciwych podatników” - zaznacza Prokocki w wypowiedzi dla Prawo.pl. Jednak jego wątpliwości budzi zbyt szybkie tempo zmian i czas ich wprowadzania - równoległy do wejścia w życie większości zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

Więcej na prawo.pl >