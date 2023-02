Oczyszczacze powietrza XIAOMI - czy warto? Który model wybrać?

Czy warto postawić na oczyszczacz tej marki? Pora przyjrzeć im się bliżej i wskazać najciekawsze dostępne modele.

Jak wybrać oczyszczacz powietrza?

Oczyszczanie powietrza wymaga zastosowania systemu filtrów i wentylatorów. Powietrze jest zasysane do urządzenia, by następnie - po przejściu przez odpowiednią filtrację, być z powrotem uwolnione. Tym razem - bez zanieczyszczeń. Filtry, które znajdziemy w oczyszczaczach to filtr HEPA i węglowy. Niektóre sprzęty uwzględniają też filtr wstępny, który usuwa największe zanieczyszczenia.

Po przejściu tych wszystkich etapów, możemy być pewni, że powietrze, którym oddychamy, oczyszczone jest z drobnoustrojów i alergenów. Warto mieć też świadomość, że oczyszczacze powietrza pomogą pozbyć się uciążliwych zapachów, na przykład dymu papierosowego.

To mocne argumenty za tym, by zdecydować się na takie urządzenie. Jak je wybrać? Najważniejsze kwestie, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze sprzętu, to:

zasięg działania - aby oczyścić całe mieszkanie, zwykle będziemy musieli oczyszczacz przenieść do innego pomieszczą, bo jego efektywne działanie ogranicza się do konkretnej powierzchni - dobrze więc wybrać taki sprzęt, który ma dużą powierzchnię pracy;

- aby oczyścić całe mieszkanie, zwykle będziemy musieli oczyszczacz przenieść do innego pomieszczą, bo jego efektywne działanie ogranicza się do konkretnej powierzchni - dobrze więc wybrać taki sprzęt, który ma dużą powierzchnię pracy; głośność - dobrze, by emitowany hałas nie przeszkadzał w wypoczynku - co ciekawe, niektóre firmy oferują oczyszczacze ze specjalnym trybem nocnym;

- dobrze, by emitowany hałas nie przeszkadzał w wypoczynku - co ciekawe, niektóre firmy oferują oczyszczacze ze specjalnym trybem nocnym; wielkość - sprzęt powinien być bez problemu przenoszony do innych pomieszczeń;

- sprzęt powinien być bez problemu przenoszony do innych pomieszczeń; wskaźnik CADR, czyli tempo wymiany powietrza;

koszt i częstotliwość wymiany filtrów;

energooszczędność - to w końcu urządzenie, które pracuje przez wiele godzin dziennie w dni o wysokim poziomie zanieczyszczenia;

- to w końcu urządzenie, które pracuje przez wiele godzin dziennie w dni o wysokim poziomie zanieczyszczenia; design - oczyszczacz to stały element wystroju wnętrza - dobrze, by odpowiednio się z nim komponował;

oczyszczacz to stały element wystroju wnętrza - dobrze, by odpowiednio się z nim komponował; dodatkowe funkcje - niektóre oczyszczacze mają również funkcje nawilżania powietrza;

- niektóre oczyszczacze mają również funkcje nawilżania powietrza; łatwe sterowanie - na przykład za pomocą aplikacji mobilnej.

Znając najważniejsze elementy, które odgrywają kluczową rolę przy wyborze konkretnego modelu, pora przyjrzeć się polecanym propozycjom!

Oczyszczacz powietrza Xiaomi - jaki wybrać?

Można mieć pewność, że marka Xiaomi proponuje dopracowane sprzęty w dobrej cenie - także w przypadku oczyszczaczy. Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć? Dobrze założyć budżet od kilkuset do 1500 zł. W taki cenie kupimy najlepsze oczyszczacze tej marki. Oto ich lista!

XIAOMI Mi Air Purifier 4 Pro EU - oczyszczacz o zasięgu do 60 metrów kwadratowych. Ma filtr HEPA, węglowy, wstępny, a także czujniki jakości powietrza i brzydkich zapachów o wysokiej precyzji. Urządzeniem łatwo sterować za pomocą aplikacji Mi Home, jest ono kompatybilne z Asystentem Google i Amazon Alexa. Oczyszczacz może pracować w trybie nocnym.

- oczyszczacz o zasięgu do 60 metrów kwadratowych. Ma filtr HEPA, węglowy, wstępny, a także czujniki jakości powietrza i brzydkich zapachów o wysokiej precyzji. Urządzeniem łatwo sterować za pomocą aplikacji Mi Home, jest ono kompatybilne z Asystentem Google i Amazon Alexa. Oczyszczacz może pracować w trybie nocnym. XIAOMI Smart Air Purifier 4 Lite - sprzęt o zasięgu do 43 metrów, o podobnym zestawie filtrów, co wcześniejszy model. Dodatkowo znajdziemy tutaj czujnik kurzu. Sprzęt ten jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa, a także może pracować w trybie nocnym, generując mniej hałasu. Warto również podkreślić doskonały design tego modelu.

- sprzęt o zasięgu do 43 metrów, o podobnym zestawie filtrów, co wcześniejszy model. Dodatkowo znajdziemy tutaj czujnik kurzu. Sprzęt ten jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa, a także może pracować w trybie nocnym, generując mniej hałasu. Warto również podkreślić doskonały design tego modelu. XIAOMI Mi Air Purifier Pro H - zasięg tego sprzętu sięga 72 metrów. Ma podobne filtry jak wcześniej wymienione modele, a także czujnik jakości powietrza i cząstek stałych. Urządzeniem można łatwo sterować za pomocą aplikacji, a także korzystać z pracy w trybie nocnym.

Oczyszczacze powietrza Xiaomi w sklepie MediaMarkt zbierają tak dobre recenzje, jak smartfony tej marki. To sprzęty w dobrej cenie, o szerokim wachlarzu właściwości, które ułatwiają dbanie o zdrowie całej rodziny!

Foto i treść: materiał partnera