Obszary do rozwoju w organizacji - jak je odszukać?

Rozwój organizacji to nie kwestia możliwości, ale konieczności. Rosnąca konkurencja, nagłe i diametralne zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że firmy nieprzygotowane do zmian będą tracić na znaczeniu. Istotne jednak, aby racjonalnie wyznaczyć kierunek, w którym powinna rozwijać się organizacja, bo jak mówi znany aforyzm Seneki Młodszego: Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr.