Obecna sztuczna inteligencja nie stanowi zagrożenia dla istnienia ludzkości. Nie jest zdolna do samodzielnego myślenia i planowania

Wykorzystane niewłaściwie już dziś służą chociażby do szerzenia dezinformacji.

W ramach badania zrealizowanego przez naukowców z Uniwersytetu w Bath we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt w Niemczech przeprowadzono eksperymenty mające na celu sprawdzenie zdolności dużych modeli językowych do wykonywania zadań, z którymi modele nigdy wcześniej się nie zetknęły. Chodziło o zweryfikowanie ich tzw. umiejętności emergentnych.

To samo dotyczy fake newsów , a generowanie takich materiałów będzie łatwiejsze. Nasze badanie ma na celu odróżnianie od siebie tych problemów. Nie musimy się martwić, że modele językowe zaczną działać niezależnie i stwarzać dla nas zagrożenie. Zamiast tego skupmy się na tym, co stanowi realne ryzyko – radzi dr Harish Tayyar Madabushi.

Niedocenianie możliwości, jakie w negatywnym kontekście stwarzają modele językowe, to jeden problem. Na drugim biegunie stoi natomiast drugi – przecenianie możliwości, jakimi dysponują narzędzia takie jak ChatGPT.

Kiedy widzimy tekst wygenerowany przez model językowy, przypisujemy mu znaczenie, co w tym przypadku niekoniecznie jest właściwym podejściem. Tylko dlatego, że model potrafi wygenerować wypowiedź, która ma jakieś znaczenie, nie oznacza, że model przeanalizował i przyswoił to znaczenie. Przeważnie nie dysponuje on tego rodzaju informacjami, co potwierdzają nasze obserwacje.

Wcale nie twierdzę, że AI nie należy się ekscytować, przeciwnie – modele językowe stanowią przełom i są zdolne do niewiarygodnych rzeczy, zwiększą wydajność w wielu dziedzinach. Jednak przecenianie tych modeli lub bezpodstawne obawy nie są właściwym podejściem do tego tematu.

Myślę, że warto zwracać uwagę na pozytywne aspekty i zachować realistyczne podejście w zakresie możliwości tych modeli, żeby nie były one źródłem obaw, ale były postrzegane jako pozytywne zjawisko i ekscytujące narzędzie, z którego możemy korzystać – wskazuje badacz Uniwersytetu w Bath.