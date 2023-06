Nowy standard sprzątania: ROIDMI wprowadza EVA 2023 - zaawansowany model robota sprzątającego

Wyzwania użytkowników

Pomimo rosnącej mocy i wydajności robotów sprzątających marki ROIDMI, użytkownicy zgłaszali dwa kluczowe problemy.

Pierwszym z nich było nieintencjonalne zanieczyszczanie już czystych powierzchni podczas mopowania. Zdarzało się to, gdy brudny mop, mimo funkcji samooczyszczania, przemieszczał brud po podłodze, co uniemożliwiało dokładne jej oczyszczenie.

Kolejnym wyzwaniem była konserwacja stacji bazowej, utrudniona przez niemożność wyjęcia tacy czyszczącej do jej spłukania, co skutkowało trudnymi do usunięcia plamami w trudno dostępnych miejscach.

Innowacyjne rozwiązania w EVA 2023

Aby sprostać tym wyzwaniom, nowy model robota sprzątającego EVA 2023 wprowadza dwa istotne ulepszenia: funkcję podnoszenia mopa i możliwość wyjęcia tacy, co efektywnie likwiduje wymienione problemy.

Model EVA 2023 zachowuje ponadto wszystkie sprawdzone funkcje poprzednika, takie jak odkurzanie, mopowanie, samooczyszczający mop i automatyczne zbieranie kurzu. Co więcej, oferuje również szereg usprawnień, w tym poprawę modułu mopującego, tacy stacji bazowej, redukcji hałasu, materiału mopa, a także mechanizmów zapobiegających splątaniu. Te zmiany gwarantują sprzętowi wyższe standardy czyszczenia oraz zwiększają komfort użytkowania.

Kluczowe usprawnienia w EVA 2023

Model EVA 2023 skutecznie rozwiązuje dwie kluczowe kwestie:

1. Dzięki funkcji podnoszenia mopa unika wtórnego zanieczyszczenia i zapobiega zwilżeniu dywanów.

Urządzenie EVA 2023, dzięki nowo wprowadzonej funkcji podnoszenia mopa, skutecznie eliminuje bezpośredni kontakt brudnej ściereczki z podłogą, co minimalizuje ryzyko wtórnego zanieczyszczenia. Co więcej, urządzenie rozpoznaje dywany i automatycznie podnosi mop przed rozpoczęciem czyszczenia, co chroni dywany przed zamoczeniem. Dzięki temu, konieczność demontażu mokrego mopa lub dodatkowego czyszczenia jest eliminowana, dostarczając wygodne i kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia podłóg i dywanów.

2. Wyjmowana tacka ułatwia czyszczenie i konserwację stacji bazowej.

Z myślą o ułatwieniu codziennej konserwacji stacji bazowej, robot sprzątający EVA 2023 oferuje wyjmowaną tacę czyszczącą. Użytkownicy mogą teraz łatwo wyjąć tacę i wypłukać ją wodą, co znacząco upraszcza konserwację.

Dodatkowe usprawnienia w EVA 2023

Poza funkcją podnoszenia mopa i wyjmowalną tacką, model EVA 2023 optymalizuje zderzenia ze zderzakiem, by zmniejszyć hałas. Materiał ściereczki do mopa został udoskonalony, by zwiększyć skuteczność wycierania, a także zoptymalizowano mechanizmy zapobiegające splątaniu i ekran lampy błyskowej stacji bazowej, by jeszcze bardziej poprawić doświadczenia użytkowników. Koło napędowe teraz posiada osiem ścięgien zamiast czterech, co gwarantuje większą moc i stabilność. Udoskonalono również zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę, by zwiększyć ich właściwości antybakteryjne.

EVA 2023 - wszechstronność i moc

EVA 2023 to wszechstronny, mocny robot sprzątający, który łączy różne funkcje: odkurzanie, mopowanie, samooczyszczający mop, automatyczne zbieranie kurzu i podnoszenie mopa. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak nawigacja laserowa LDS 4.0, unikanie przeszkód na podczerwień i inteligentne wyznaczanie stref, co zdecydowanie zwiększa efektywność czyszczenia i umożliwia komfortową, bezdotykową obsługę.

ROIDMI EVA 2023 już na rynku

Robot sprzątający ROIDMI EVA 2023 jest już dostępny na rynku globalnym, gwarantując zwiększoną wydajność czyszczenia i doskonaląc doświadczenia użytkowników. Dlatego też, stanowi doskonałą inwestycję w komfort i czystość.

Foto i treść: materiał partnera