Nowoczesne zarządzanie salonem urody

1. Współczesny gabinet kosmetyczny - wyzwania

2. Pomocne aplikacje i platformy w internecie, czyli zarządzanie salonem urody łatwiejsze niż myślisz

3. Zarządzanie personelem

4. Po pierwsze, klient

Internet to nie tylko strona www i media społecznościowe, choć niewątpliwie są one nieocenionym narzędziem promocji. Warto sięgać także po aplikacje usprawniające proces zarządzania salonem kosmetycznym czy salonem fryzjerskim, na przykład Booksy.

Współczesny gabinet kosmetyczny - wyzwania

W dzisiejszych czasach nie jest łatwo uzyskać maksymalne zadowolenie klientów. Z jednej strony to efekt rosnących wymagań, z drugiej - ewolucji dostrzegalnej na rynku beauty. W działalności gabinetu kosmetycznego czy fryzjerskiego widać wyraźną ewolucję, polegającą na związanych z efektywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa przemianach i dążeniu ku światowym trendom. Coraz większy nacisk kładzie się na indywidualność, a poszczególne miejsca poszukują coraz to nowych sposobów, by się wyróżnić, zaoferować klientom coś oryginalnego i dobranego do nich niemal na miarę.

Przewaga rynkowa w branży beauty coraz częściej budowana jest w oparciu o wysoki poziom usług i troskę o klienta, a nie tylko czysty zysk, choć nie da się ukryć, że wysokiej jakości obsługa klientów może sprawić, że po prostu zapłacą oni więcej. Osoby odwiedzające takie miejsca cenią zainteresowanie pracowników salonów, poświęcanie przez nich czasu i uwagi konkretnym potrzebom. Mowa tu oczywiście również o urządzeniach i sprzęcie fryzjerskim na najwyższym poziomie.

Pomocne aplikacje i platformy w internecie, czyli zarządzanie salonem urody łatwiejsze niż myślisz

Ogromną szansę rozwoju stwarzają dzisiaj aplikacje i platformy internetowe, które umożliwiają klientom umawianie wizyt, a pracownikom salonu sprawne zarządzanie terminami. Łatwiej też pracować z potencjalnymi reklamacjami klientów i ich indywidualnymi uwagami. Czym powinno cechować się takie oprogramowanie? Najważniejsze funkcjonalności to:

prowadzenie kalendarza i umawianie wizyt,

zarządzanie biznesem: prowadzenie rejestru pracowników, nadzorowanie finansów i koordynowanie formalności,

opcja płatności online dostępna już na etapie dokonywania rezerwacji,

narzędzia marketingowe i promocyjne,

zarządzanie magazynem,

możliwość przyznawania rabatów i kart upominkowych.

Oczywiście, ważna jest także przejrzystość interfejsu oraz równoczesny dostęp do niektórych funkcji, na przykład kalendarza, przez wszystkich pracowników.

Zarządzanie personelem

Zarządzanie salonem fryzjerskim czy kosmetycznym to przede wszystkim zarządzanie personelem, które polega między innymi na dostarczaniu mu niezbędnych narzędzi do pracy. Nie chodzi tylko o nożyczki czy zestaw do pedicure, ale również o dostęp do kalendarza w postaci intuicyjnej aplikacji. Ciekawą opcją, na której skorzystają zarówno pracownicy, jak i klienci, jest możliwość wysyłania automatycznych przypomnień o wizycie. Twój personel nie będzie tracił czasu na telefonowanie lub ręczne wysyłanie smsów. Wszystko wydarzy się zupełnie samo. Jeśli klient odpowie na wiadomość pozytywnie, sygnał również zostanie odnotowany w systemie.

W aplikacji możesz stworzyć bazę danych zatrudnionych, a tym samym jeszcze lepiej motywować pracowników czy szkolić pracowników weryfikując ich dotychczasowe dokonania. Mniej docenianą, ale bardzo praktyczną opcją jest prowadzenie magazynu produktów i akcesoriów. W aplikacjach można ewidencjonować kosmetyki, zarówno używane w codziennej pracy, jak i sprzedawane. Takie zebranie podstawowych informacji ułatwia pracę i zapobiega powstawaniu braków. Przypomnienie o konieczności złożenia zamówienia pojawi się właściwie samo.

Po pierwsze, klient

Na końcu tych wszystkich elementów składających się na zarządzanie projektem znajduje się postać pierwszoplanowa, czyli klient. To od jego zadowolenia uzależniona jest odpowiedź na pytanie, czy w budowaniu strategii marketingowej trzeba wdrożyć jeszcze jakieś zmiany. Sytuacją idealną jest moment, w którym osoba odwiedzająca salon widzi tylko efekt końcowy, bez zarządczej "kuchni". Korzystanie z systemu zarządzania salonem wprowadza porządek i sprawia, że obsługa: od momentu rezerwacji wizyty po wykonanie zabiegu, nabiera zupełnie nowej jakości.

Z tego też względu warto zapewnić opcję rezerwacji wizyt online. Współczesne szybkie tempo życia sprawia, że klienci cenią swój czas i nie lubią czekać na połączenie lub oddzwonienie. Na tym właśnie polega sukces samodzielnych rezerwacji terminów. Rezerwacja online pozwala także uniknąć pomyłek komunikacyjnych polegających na złym zapisaniu terminu przez jedną ze stron.