Nowoczesne grzejniki elektryczne. Który wybrać do swojego domu?

Grzejniki olejowe

Grzejnik olejowy do generowania ciepła wykorzystuje olej termiczny, który jest podgrzewany najczęściej przez opornik. Ciepło rozchodzi się po pomieszczeniu, podobnie jak dzieje się to w przypadku tradycyjnych grzejników. Grzejniki olejowe mają wiele funkcji i rozwiązań technologicznych, które równocześnie są zaletami tego rozwiązania. Jest to między innymi:

Termostat, który pozwala na regulację temperatury.

Zabezpieczanie przegrzewania się urządzenia.

Blokada niwelują możliwość przewrócenia się urządzenia.

Mobilność – w łatwy sposób można przenosić grzejnik pomiędzy pomieszczeniami.

Programator czasowy, który umożliwia ustawienie określonych godzin pracy.

Wyświetlacz lub lampka LED, które pokazują aktualną temperaturę ustawioną na termostacie.

Cicha praca.

Zdalne sterowanie grzejnikiem za pomocą specjalnych aplikacji na smartfony.





Grzejniki konwertorowe

W grzejnikach konwertorowych za generowanie ciepła odpowiedzialny jest najczęściej opornik, który nagrzewając się, przekazuje ciepło do otoczenia. Niektóre modele są wyposażone dodatkowo w wentylator, który przyśpiesza cyrkulację powietrza.

Podobnie jak w grzejnikach olejowych główne funkcje to termostat, który pozwala regulować temperaturę, programator czasowy, czy wskaźnik temperatury. To także rozwiązanie oszczędzające zużycie energii poprzez zastosowanie powyższych ulepszeń.

Grzejniki na podczerwień

Grzejniki na podczerwień działają poprzez emisję promieniowania podczerwonego, które ogrzewa przedmioty i powierzchnie w pomieszczeniu. Następnie te elementy oddają ciepło, co utrzymuje odpowiednią temperaturę powietrza.

Główną funkcją jest szybkie nagrzewanie powierzchni oraz możliwość wyboru żądanej temperatury. Są także proste w montażu. Dzięki temu, że są dość płaskie, można je umieścić zarówno, na ścianach, podłodze, jak i suficie. Warto zaznaczyć, że ogrzewanie na podczerwień przynosi wiele zdrowotnych korzyści.



Fot. Nowoczesny, szklany panel grzewczy na podczerwień w czarnym kolorze marki Greenie Heat + wi-fi i pilot, możliwość zawieszenia lub postawienia na minimalistycznych nóżkach / Źródło: https://swatt.pl/pl/621-grzejniki-na-podczerwien



Maty grzewcze na podczerwień

Maty grzewcze na podczerwień to urządzenia działające na takiej samej zasadzie jak grzejniki na podczerwień. Składają się z cienkich, elastycznych kabli lub folii grzewczych, które generują promieniowanie podczerwone.

Jeśli chodzi o ich funkcję, to także posiadają ten sam zestaw cech co grzejniki na podczerwień, Jedyną różnicą jest fakt, że są montowane pod różnymi powierzchniami, takimi jak podłogi, płytki, kamień ścienny, czy panele podłogowe. To świetne rozwiązanie nie tylko do dogrzewania pomieszczeń, ale także jako główne źródło grzewcze, opłacalne przede wszystkim w przypadku, gdy mamy zainstalowaną fotowoltaikę.



Grzejniki płytowe

Grzejniki płytowe zbudowane są najczęściej z grubej, płaskiej płyty wykonanej ze stali lub aluminium. Do podgrzania tego elementu służy podgrzewacz elektryczny, gazowy lub wodny.

Z głównych funkcji także wyróżnia się termostat oraz projektowanie urządzeń z myślą o bezpieczeństwie. Są w stanie automatycznie wyłączyć się w razie przegrzania, są odporne na zalanie w przypadku modeli wodnych.

Grzejniki płytowe są różnie sterowane, np. tradycyjnym pokrętłem lub pilotem zdalnego sterowania. Pod względem designu pełnią często rolę dekoracji wnętrza, są estetycznym wyborem w nowoczesnym wnętrzu.





Grzejniki akumulacyjne

Grzejniki akumulacyjne oparte są na zasadzie akumulacji energii cieplnej, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczenia. Posiadają rdzeń z materiału o dużej pojemności cieplnej, takiej jak beton czy ceramika. Najczęściej działają tak, że podczas np. nocnej taryfy prądu są włączane, aby materiał akumulacyjny mógł się nagrzać. Później w ciągu dnia ciepłe powietrze jest uwalniane, aby ogrzać daną powierzchnię.

Główne funkcje, jakie posiada to regulacja temperatury poprzez termostat, a także możliwość zaplanowania czasu działania. Na uwagę zasługuję fakt, że te urządzenia mogą być zasilane energią słoneczną lub wiatrową, co przyczynia się do obniżenia wpływu na środowisko.





Grzejniki kwarcowe

Grzejniki kwarcowe to urządzenia do produkcji ciepła wykorzystujące promieniowanie podczerwone, emitowane najczęściej przez żarniki lub grzałki kwarcowe. Tak powstała energia jest absorbowana przez pomieszczenie.

Najważniejszą funkcją jest bardzo szybki czas nagrzewania, który może wynosić nawet kilkanaście sekund. Grzejniki kwarcowe są często wyposażone w reflektory lub żaluzje, które pozwalają regulować kierunek promieniowania. Warto także zaznaczyć, że grzejniki kwarcowe są efektywne w wykorzystaniu energii, ponieważ generują ciepło bez strat związanych z ogrzewaniem przewodzącym powietrze.

Grzejniki kwarcowe stosowane są najczęściej w miejscach, które potrzebują dodatkowego źródła ciepła, na przykład w garażach, warsztatach, czy pomieszczeniach biurowych.





Termowentylatory (farelki)

Termowentylatory, tzw. farelki to urządzenia elektryczne wyposażone w element grzewczy, taki jak opornik lub ceramiczna grzałka, który umożliwia podgrzewanie powietrza. Głównymi funkcjami termowentylatorów są:

Regulacja temperatury poprzez termostat.

W niektórych modelach możliwość oscylacjii.

Dostępny tryby chłodzenia, który sprawia, że urządzenie może chłodzić powietrze.

Możliwość łatwego przenoszenia pomiędzy pomieszczeniami.

Cicha praca, która zapewnia komfort.

