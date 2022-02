Nowe etui na Airpods. Tym razem z motywem bajkowym!

Dlaczego powinienem zmienić swoje etui na Airpods?

Słuchawki Apple Airpods to niezwykle wygodny gadżet - żadnych kabli, mały rozmiar, lekkość, kształt pozwalający na noszenie bez wypadania i bez bólu, a do tego wygodne i poręczne etui. Charakteryzuje je też niezawodność - możesz liczyć na świetną jakość dźwięku oraz doskonałą współpracę z innymi urządzeniami Apple. Kolejne zalety produktu to długa praca baterii oraz dołączone etui Airpods, które służy nie tylko do przechowywania, ale i ładowania bezprzewodowych słuchawek.

Dlaczego powinieneś zmienić swoje etui na nowe? Szczerze mówiąc… nie powinieneś! Ale możesz - i prawdopodobnie rozważysz tę możliwość, kiedy zobaczysz wesołe etui na Airpods dostępne w sklepie Babaco. Jeśli więc znudziło Ci się białe pudełeczko od producenta lub np. zarysowałeś je kluczami w kieszeni, pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Twoje etui może być białe, ale może też być czarne. Wybierz wariant z grafiką nawiązującą do Twojego ulubionego serialu lub filmu!

Etui na Airpods z motywem bajkowym - które wybrać?

Zainteresowała Cię mała wizualna odmiana gadżetów elektronicznych? Wobec tego najpierw zajmijmy się designem. To od Ciebie zależy, którą bajkę lub film wybierzesz jako inspirację do zakupu. Jesteś fanem Myszki Miki lub Minnie? Możesz mieć te postaci na obu stronach etui. Może w dzieciństwie wolałeś Kubusia Puchatka lub chciałeś mieć w domu wszystkie 101 dalmatyńczyków? Zaszalej - kup sobie etui na Airpods z motywem bajkowym, który wielbiłeś dawniej lub wielbisz do dziś.

Wersja z grafikami Disneya sprawdzi się również jako prezent dla dziecka. Jeśli Twój maluch lub dziecko znajomych posiada takie słuchawki, z pewnością ucieszy się na kolorowe etui. A co, jeśli Ty lub ktoś z Twoich znajomych chciałby nabyć coś bardziej „dorosłego”? Jeśli wśród Was są miłośnicy superbohaterów Marvela, szukajcie etui we wspomnianym sklepie internetowym Babaco. Grafika z „Deadpool” lub „Kapitana Ameryki” to propozycje, które Was zachwycą.

Warto wspomnieć, że markowe etui Airpods dają różne możliwości designerskie. Grafiki są mniej i bardziej symboliczne, mniej i bardziej kolorowe. Tu nie chodzi tylko o pasję do określonego filmu, ale również o preferencje estetyczne. Ciekawym gadżetem jest np. etui z Simbą, przedstawiające wielobarwną kompozycję na czarnym tle. Miłośnikom szarości i złotych myśli przypadnie do gustu pudełko z Kubusiem Puchatkiem i Prosiaczkiem o delikatnym zabarwieniu i napisem „Adventure is going to happen”. Zobacz więcej!

Na jakie kwestie techniczne zwrócić uwagę?

Słuchawki to przedmiot, który zwykle przechowujemy dosyć niedbale. Wrzucamy je do kieszeni, torebki, plecaka lub schowka w samochodzie - szczęśliwie chroni je odpowiednie etui. Musi być ono wykonane z wytrzymałego tworzywa; dobrze byłoby, aby również grafika była odpowiednio zabezpieczona - utwardzona przy użyciu specjalnej technologii.

Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz oryginalne etui na Airpods, które będzie pasowało do Twoich słuchawek, szukaj tych informacji w opisie produktu. Unikaj najtańszej chińszczyzny, bo może okazać się, że przepłacisz. W polskiej firmie Babaco możesz kupić sprawdzone gadżety - kompatybilne z Airpods i oryginalne. Nadruki z motywem bajkowym są weryfikowane przez oficjalnych przedstawicieli: marek Disney, Marvel i innych. Kody EAN i SKU, które znajdziesz na opakowaniach, potwierdzają autentyczność oraz legalność.

Wysokiej jakości pudełka na słuchawki mają też certyfikaty, które potwierdzają bezpieczeństwo ich użytkowania. Używane przy produkcji materiały nie szkodzą zdrowiu i nie wywołują podrażnień - chodzi tu o tworzywo, farby i utwardzacze. To ważne - nie tylko wtedy, kiedy kupujesz produkt dla dziecka.