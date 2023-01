Nowe aplikacje mobilne PKP S.A. i PKP Intercity już do pobrania

PKP.appka - nowa aplikacja dla pasażerów

PKP.appka to nowa aplikacja stworzona przez Polskie Koleje Państwowe S.A. dla wszystkich pasażerów kolei w Polsce. Nowe narzędzie to asystent podróży, łączący w sobie różne funkcje. PKP.appka to przewodnik po dworcach, za pomocą którego można sprawdzić ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności.

W aplikacji PKP.appka można sprawdzić również informacje o punktach handlowych i usługowych: sklepach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi, kwiaciarniach, salonikach prasowych i wielu innych. Podróżni znajdą w niej także wskazówki, np. dotyczące tymczasowej organizacji ruchu pieszych na dworcu czy funkcjonowania dworca tymczasowego w trakcie prowadzonych remontów.

Ważną funkcją nowej aplikacji jest przycisk SOS, którego użycie ma umożliwiać szybkie połączenie z pracującymi przez całą dobę służbami PKP S.A. odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. W PKP.appce można także sprawdzić aktualizowane w czasie rzeczywistym odjazdy i przyjazdy pociągów na danej stacji, wyszukać połączenie oraz kupić bilet.

Obecnie PKP.appka jest zintegrowana z aplikacją BILKOM, natomiast docelowo modułem sprzedażowym będzie aplikacja PKP Intercity.

W planach PKP S.A ma również dalszą rozbudowę funkcjonalności aplikacji o możliwość zgłaszania usterek, dodanie kolejnych wersji językowych oraz użytecznych dla pasażera informacji, obejmujących m.in. nawigację dla wybranych dworców premium.

Nowa aplikacja PKP Intercity

Nowością dla pasażerów korzystających z pociągów dalekobieżnych jest również aplikacja o nazwie PKP Intercity, która zastępuje dotychczasową – IC Mobile Navigator. Oferuje ona wiele rozwiązań, których celem jest zwiększenie komfortu użytkowania i oszczędność czasu podróżnych. Należy do nich np. funkcja zakupu biletów „Tam i Powrót” w ramach jednej transakcji, a same połączenia znaleźć można dzięki szerokiemu wyborowi filtrów w wyszukiwarce.

W ramach jednej transakcji podróżni zakupią też bilety na przejazd z przesiadką oraz bilety na przewóz roweru, dodatkowego bagażu czy czworonogiego towarzysza podróży. W aplikacji PKP Intercity można sprawdzić najtańsze i najszybsze połączenie w wybranej relacji. Dla tych, którzy podróżują często, przydatna będzie funkcja profili zakupowych, dzięki której można zdefiniować część stałych parametrów podróży. W aplikacji nie zabrakło też funkcji graficznej rezerwacji miejsc, która umożliwia wybór konkretnego miejsca ze schematu pociągu. Funkcja ta dotyczy obecnie elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych.

Aplikacja jest dostępna dodatkowo w angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej wersji językowej.

Za bilety podróżni docelowo będą mogli zapłacić nowoczesnymi metodami płatności, takimi jak Google Pay, Apple Pay czy BLIKi-em. Aplikacja jest połączona z kontem użytkownika w systemie e-IC, co oferuje wygodę użytkowania na różnych urządzeniach i bilety offline, a zalogować się będzie można do niej także wykorzystując odcisk palca lub FaceID.

Zakup biletu zakończony będzie monitem o powodzeniu transakcji, na którym podróżni znajdą też informacje o prognozie pogody w dniu podróży. W aplikacji znajduje się również funkcja zmiany imienia i nazwiska, dzięki czemu w wypadku literówki w danych będzie można dokonać szybkiej korekty bez konieczności zwracania biletu.

Zdalne zamawianie jedzenia w WARsie

Dzięki modułowi mWARs, w pociągach z wagonem restauracyjnym, podróżni będą mogli zamówić posiłek nie wstając z fotela. Wybraną potrawę lub napój obsługa dostarczy do miejsca pasażera. Dodatkowo w aplikacji każdy podróżny znajdzie informację o śladzie węglowym jaki wygeneruje podróż w porównaniu do innych środków transportu.

Polskie Koleje Państwowe informują, ze systematycznie wprowadzane będą kolejne aktualizacje, a wraz z nimi rozszerzona zostanie funkcjonalność aplikacji. W kolejnych wersjach dodane zostaną takie udogodnienia, jak m.in. sprzedaż biletów międzynarodowych, opcja udostępnienia biletu innej osobie czy możliwość dodania biletu do kalendarza. W przyszłości aplikacja pokaże lokalizację pociągu na mapie, informacje o opóźnieniach oraz umożliwi korzystanie z programu lojalnościowego, zakup biletu z więcej niż jedną przesiadką w jednej transakcji oraz udział w offsecie ekologicznym. Wśród nowych funkcjonalności znajdzie się także możliwość kontaktu poprzez aplikację z drużyną konduktorską w celu zgłoszenia nieodpowiedniej temperatury w pociągu, usterek lub problematycznego zachowania współpasażerów.