Nowa lodówka - czym kierować się w wyborze

Nowoczesna lodówka - czym kierować się przy wymianie urządzenia?

Lodówki wolnostojące z zamrażarką - wybierz odpowiednią pojemność

Dwudrzwiowa lodówka - wybór do kuchni o większym metrażu

Dodatkowe funkcje lodówki - na co zwrócić uwagę?

Gdy poprzednia lodówka zaczyna szwankować, znacząco obniżając energooszczędność swojej pracy czy nieskutecznie chroniąc produkty spożywcze przed zepsuciem, nie pozostaje nam nic innego, jak wymienić urządzenie na nowy model. Decydując się na zakup nowoczesnej chłodziarko-zamrażarki, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. W pierwszej kolejności będzie to pojemność lodówki. W tym wypadku wybór uzależnimy od ilości domowników, a także od tego, jak wiele produktów zużywamy do przygotowania posiłków dla całej rodziny. Rozmiar urządzenia powinniśmy dostosować także do metrażu naszej kuchni. Ostatni czynnik do design, który wpisze się w aranżację pomieszczenia.

Jakie rodzaje lodówek wyróżniamy ze względu na ich format? Współczesne chłodziarko-zamrażarki możemy podzielić na wolnostojące i przeznaczone do zabudowy. Te pierwsze zazwyczaj będę obszerniejsze, a zatem - zapewnią nam także większą pojemność do przechowywania produktów, ale sprawdzą się jedynie w kuchniach o dużym metrażu. Kluczowe okaże się także położenie zamrażarki. W wielu modelach dwudrzwiowych zamrażalnik jest umiejscowiony w górnej części. To opcja świetna dla osób, które z powodu urazów czy wieku nie chcą się schylać. Warto jednak pamiętać, że zamrażalniki umiejscowione w dolnej części cechuje zazwyczaj większa pojemność.

Lodówki dwudrzwiowe to świetny i funkcjonalny wybór do kuchni o większym metrażu. Zajmują więcej miejsca, ale pozwalają efektywniej ulokować przechowywane produkty w konkretnych sekcjach urządzenia. Częściej są wyposażane w specjalne szuflady do przechowywania owoców i warzyw. Tego rodzaju komora świeżości pozwala na osobne dostosowanie temperatury do konkretnych potrzeb przechowywania. Gdy zależy nam na szczególnie dużej powierzchni zamrażarki, możemy postawić na lodówki side by side.

Ogromna ilość funkcji dodatkowych, jaka cechuje modele wiodących producentów, sprawia, że wybór urządzenia możemy perfekcyjnie dopasować do własnych potrzeb. Funkcja No Frost, coraz powszechniejsza w nowych chłodziarko-zamrażarkach, pozwala na bieżąco monitorować temperaturę i wilgotność wewnątrz urządzenia, a tym samym zapobiega osadzaniu się szronu na ściankach lodówki. Funkcja niebieskiego światła wspomaga proces fotosyntezy przechowywanych w lodówce warzyw i owoców, dzięki czemu na dłużej zachowują świeżość oraz walory smakowe. Super Cool to natomiast system, który pozwala obniżyć temperaturę w chłodziarce do +2°C nawet do 12 godzin.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera