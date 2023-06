Nowa era zarządzania wydatkami korporacyjnymi: Studium przypadku Wallester Business

Rozgrywka na nowych zasadach: Wstęp do innowacyjnej areny Wallester w świecie FinTech

Według raportu McKinsey, globalna wartość transakcji płatniczych ma osiągnąć 6,6 biliona dolarów w 2023 roku, z rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) wynoszącym 12,7% w latach 2020-2023. Co więcej, badania przeprowadzone w 2020 roku przez Deloitte pokazują, że 85% firm inwestuje w zintegrowane narzędzia do zarządzania finansami. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych, coraz ważniejsze stają się narzędzia umożliwiające przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie tymi procesami. Dodatkowo, z uwagi na rosnące straty związane z oszustwami typu "card-not-present" (CNP), które według badań przeprowadzone w 2021 roku przez Aite Group do roku 2025 mają wynieść 7,2 miliarda dolarów w samych Stanach Zjednoczonych, coraz ważniejsze stają się również narzędzia umożliwiające skuteczną ochronę przed tego typu zagrożeniami.

W tym kontekście pojawia się Wallester Business – nowoczesne rozwiązanie do zarządzania wydatkami firmowymi, stworzone przez estońską firmę FinTech prowadzoną przez dwóch współzałożycieli, Siergieja Astafjewa i Dmitrija Logvinenko. Firma oferuje innowacyjne narzędzia, takie jak zatwierdzanie lub odrzucanie transakcji w czasie rzeczywistym, bezpieczne karty wirtualne oraz zintegrowane funkcje księgowe, które wspierają firmy w optymalizacji procesów zarządzania finansami i ochronie przed oszustwami.

Jednym z flagowych produktów Wallester jest Wallester White Label, gotowe rozwiązanie płatnicze dla każdej firmy, zapewniające płynną infrastrukturę płatniczą do obsługi programów kartowych marki Visa, zaawansowane zaplecze biurowe, łatwą integrację za pośrednictwem interfejsów API REST oraz przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną, która ulepsza produkty finansowe i przenosi firmy na nowy poziom sukcesu finansowego. Wallester White-Label nie tylko zapewnia stopień personalizacji i kontroli rzadko spotykany w branży finansowej, ale także otwiera dostęp do rynku europejskiego dla firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec globalnych przychodów z płatności wynoszących 2,1 bln USD w 2021 r. i prognozowanym wzroście do około 3 bln USD do 2026 r., znaczenie białych etykiet w branży płatniczej staje się coraz bardziej oczywiste. Wallester Business, z funkcjonalnościami takimi jak możliwość tworzenia dostosowanych programów kart, oferuje firmom unikalną możliwość wykorzystania tego potencjału i skutecznej konkurencji na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

To dlatego Wallester Business i jego rozwiązania są tak ważne. Wspierają one firmy w skutecznym zarządzaniu wydatkami firmowymi, umożliwiają ochronę przed oszustwami, a także dają możliwość wejścia na nowe rynki. Celem Wallester Business jest zrewolucjonizowanie zarządzania finansami firm, czyniąc procesy bardziej efektywnymi, bezpiecznymi i dostosowanymi do potrzeb każdej organizacji.

Skąd pomysł na Wallester White-Label?

Na drodze do uruchomienia własnych programów kart płatniczych VISA, firmy napotykają wiele przeszkód, które mogą być trudne do pokonania. W szczególności, są to:

1. Regulacje

Aby firma mogła wystawić kartę VISA, musi spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne i uzyskać odpowiednie licencje. Ten proces może być długi, skomplikowany i kosztowny, a to zniechęca wiele firm do rozważenia tej opcji.

2. Technologia

Tworzenie własnego systemu płatności, który jest zgodny z VISA, bezpieczny, a także w pełni zintegrowany z istniejącymi systemami firmy, wymaga znacznych zasobów technologicznych.

3. Branża płatnicza

Nawet po uzyskaniu licencji i stworzeniu technologii, firmy muszą nadal zmierzyć się z trudnościami związanymi z wprowadzeniem karty na rynek, takimi jak zarządzanie relacjami z klientami, obsługa klienta, a nawet zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie oszustwom.

4. Personalizacja

Firmy chcą, aby ich karty odzwierciedlały ich markę i wartości, co może być trudne do osiągnięcia, gdy korzystają z generycznych produktów bankowych.

Jak Wallester White-Label pokonuje te bariery?

1. Regulacje

Wallester posiada już wszystkie wymagane licencje, które umożliwiają firmom uruchomienie własnego programu kart płatniczych VISA bez konieczności samodzielnego ubiegania się o te licencje.

2. Technologia

Rozwiązanie Wallester White-Label jest już w pełni zintegrowane z VISA i oferuje bezpieczne i zgodne z regulacjami platformy do zarządzania płatnościami. Pozwala to firmom skoncentrować się na swoim głównym biznesie, zamiast angażować się w skomplikowane projekty technologiczne.

3. Branża płatnicza

Wallester ma duże doświadczenie w sektorze płatniczym i oferuje wsparcie w kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie oszustwom, obsługa klienta i zarządzanie relacjami z klientami.

4. Personalizacja

Dzięki Wallester White-Label, firmy mają pełną kontrolę nad wyglądem i funkcjami swoich kart, mogą je dostosować do swojej marki i potrzeb klientów. Niezależnie od tego, czy chcą oferować karty plastikowe, drewniane czy metalowe, czy chcą zintegrować własne programy lojalnościowe czy cashback, Wallester oferuje pełne możliwości personalizacji.

Rozwiązanie Wallester White-Label pozwala firmom skupić się na tym, co robią najlepiej, podczas gdy Wallester zajmuje się wszystkim, co związane z uruchomieniem i zarządzaniem programem kart płatniczych. Rozwiązanie to otwiera drzwi do sektora płatniczego dla firm wszystkich rozmiarów, umożliwiając im skorzystanie z ogromnych korzyści płynących z posiadania własnej karty płatniczej.

Podróż ku personalizacji: Wallester i VISA zwiększają wachlarz możliwości

Uruchomienie programu kart płatniczych VISA z wykorzystaniem Wallester White-Label obejmuje kilka kluczowych elementów:

1. Zrozumienie potrzeb biznesowych

Na początku procesu, Wallester współpracuje z firmami, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby biznesowe i cele. Obejmuje to zrozumienie docelowych klientów firmy, jej modelu biznesowego, oraz unikalnych wymagań, takich jak specyficzne programy lojalnościowe, które chciałyby wdrożyć.

2. Dostosowywanie oferty

Po zrozumieniu potrzeb firmy, Wallester dostosowuje swoją platformę White-Label do specyficznych wymagań firmy. To może obejmować dostosowanie wyglądu i funkcji karty, integrację z systemami firm, oraz dostosowanie zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania oszustwom do specyficznego profilu ryzyka firmy.

3. Integracja technologiczna

Wallester zapewnia bezproblemową integrację swojej platformy White-Label z istniejącymi systemami firmy. To może obejmować integrację z systemami księgowymi firmy, systemami zarządzania klientami, czy systemami zarządzania ryzykiem. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi REST API, integracja jest szybka i prosta.

4. Obsługa klienta i zarządzanie relacjami

Po uruchomieniu programu karty, Wallester kontynuuje wsparcie dla firmy, dostarczając obsługę klienta, zarządzanie relacjami z klientami, a także zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie oszustwom.

Dzięki temu procesowi, Wallester White-Label umożliwia firmom łatwe uruchomienie własnych programów kart płatniczych VISA, które są dostosowane do ich unikalnych potrzeb biznesowych.

Wallester White-Label umożliwia firmom również tworzenie kart firmowych white-label, które są dostosowane do ich marki. Możliwość dodawania niestandardowych wzorów na karty nie tylko pomaga firmom wyróżnić się na tle konkurencji, ale także wzmacnia poczucie jedności i dumy wśród pracowników.

Wreszcie, Wallester White-Label oferuje wiele funkcji, które ułatwiają firmom zarządzanie swoimi finansami. Obejmuje to zintegrowane funkcje księgowe, możliwość zatwierdzania lub odrzucania transakcji w czasie rzeczywistym, przypomnienia o kodzie PIN, oraz przechowywanie faktur w formie cyfrowej. Te innowacyjne narzędzia nie tylko ułatwiają firmom zarządzanie swoimi finansami, ale także pomagają im utrzymać się na czele w konkurencyjnym świecie biznesu.

Pod lupą: reakcje klientów i opinie o Wallester

Wallester, jako oficjalny partner VISA, zrewolucjonizował sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi wydatkami, oferując im możliwość łatwego uruchomienia własnych programów kart płatniczych. To nie tylko umożliwiło firmom lepszą kontrolę nad swoimi finansami, ale także zaoszczędziło im czas i pieniądze, co ostatecznie przyczyniło się do ich sukcesu na rynku.

Dzięki ciężkiej pracy, innowacyjnemu podejściu i zaangażowaniu w spełnianie potrzeb klientów, Wallester odniósł szereg znaczących sukcesów. Od chwili założenia w 2016 roku, firma dynamicznie rozwijała się, skupiając się na tworzeniu solidnych ram technologicznych, które byłyby w stanie dostosować się do stale zmieniających się potrzeb firm na całym świecie.

Podstawą sukcesu Wallester jest liczba firm, które z powodzeniem uruchomiły własne programy kart płatniczych dzięki ich platformie White-Label. Wallester zawarł znaczące partnerstwa z firmami takimi jak Lateko Lizings, W1TTY, MyMonii i Holm Bank, a także nawiązał współpracę z instytucjami rządowymi, takimi jak Poczta Łotewska.

Te partnerstwa nie tylko zwiększyły zasięg Wallester na rynku fintech, ale także przyczyniły się do zwiększenia ich renomy i wiarygodności w branży. Dzięki temu Wallester mógł przyciągnąć nawet większych graczy na rynku, takich jak AWS i VISA, którzy odwiedzili biura firmy, co świadczy o szacunku, jakim Wallester cieszy się w branży.

Ale to nie tylko liczba partnerstw, które świadczą o sukcesie Wallester. Recenzje użytkowników również pokazują, że platforma jest wysoko oceniana za łatwość użycia, obsługę klienta, funkcje i wartość za pieniądze, z ogólnymi ocenami wynoszącymi 4,8 na 5 dla ogólnego użytku i łatwości użycia, oraz 4,9 na 5 dla obsługi klienta.

Co więcej, dzięki platformie Wallester, firmy mogły znacząco zredukować swoje koszty i zaoszczędzić czas. Korzystając z funkcji monitorowania i zarządzania wydatkami w czasie rzeczywistym, firmy mogły lepiej kontrolować swoje finanse i szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości.

W 2023 roku Wallester otworzył nowe biuro we Francji, zwiększając swoją globalną obecność i zdolność do obsługi coraz większej liczby klientów. Nowe biuro działa jako centrum innowacji, skupiając czołowe talenty w branży fintech w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań finansowych.

Waga zalet i ograniczeń: Analiza efektywności Wallester

Analizując dostępne informacje, jasno wynika, że Wallester udowodnił skuteczność i efektywność swojego rozwiązania w kontekście uruchamiania programów kart płatniczych Visa. Szybkość i łatwość, z jaką firmy mogą uruchomić własne programy kart płatniczych dzięki platformie White-Label Wallester, przyczyniły się do jej rosnącej popularności. Nie tylko umożliwia to firmom lepszą kontrolę nad swoimi finansami, ale także przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy.

Wspomniane wcześniej wyniki oceny użytkowników potwierdzają skuteczność i satysfakcję z korzystania z Wallester. Użytkownicy chwalą platformę za profesjonalizm, podejście skoncentrowane na kliencie i innowacyjność, co potwierdza, że Wallester zapewnia wyjątkową wartość dla swoich klientów.

Jednak, jak w przypadku każdego produktu lub usługi, istnieją pewne ograniczenia, które mogą wpłynąć na decyzje potencjalnych zainteresowanych kontrahentów. Wallester obecnie obsługuje tylko kraje w obrębie EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Firmy działające na rynkach poza tymi regionami mogą napotkać trudności w korzystaniu z platformy. Dodatkowo, Wallester obecnie obsługuje tylko konto walutowe w euro, co może stanowić wyzwanie dla firm, które mają do czynienia z wieloma walutami. Firma nie oferuje również wychodzących przelewów SEPA, co może utrudnić korzystanie z usługi dla firm, które chcą realizować wszystkie swoje operacje finansowe z jednej platformy. Brak integracji z zewnętrznym oprogramowaniem księgowym może również stanowić ograniczenie dla niektórych firm.

Mimo pewnych ograniczeń, Wallester udowodnił, że jest skutecznym i efektywnym rozwiązaniem dla firm, które chcą uruchomić własne programy kart płatniczych. Dzięki innowacyjnym funkcjom, łatwości użycia i silnym partnerstwom biznesowym Wallester ma solidne podstawy do dalszego wzrostu i innowacji w przyszłości. Potencjalni kontrahenci powinni jednak dokładnie rozważyć wszystkie aspekty usługi przed podjęciem decyzji o współpracy.

Co do dalszych planów firmy, Wallester nie zwalnia tempa. Z otwarciem nowego biura we Francji firma zdecydowanie dąży do zwiększenia swojego globalnego zasięgu. Centrum innowacji w Valbonne we Francji gromadzi najlepsze talenty w branży fintech, aby wspierać rozwój przełomowych rozwiązań finansowych. Jest to jasny sygnał, że Wallester nadal będzie inwestował w innowacje i doskonalenie swoich produktów.

Kroki ku przyszłości FinTech: Kluczowe wnioski i perspektywy Wallester

Analizując opisane case study, na pierwszy plan wysuwają się trzy kluczowe cechy Wallester: innowacyjność, skuteczność i determinacja w dążeniu do celu. Dzięki efektywnym rozwiązaniom white-label, Wallester oferuje firmom możliwość uruchamiania własnych programów kart płatniczych, co umożliwia im lepszą kontrolę nad finansami i efektywniejsze zarządzanie wydatkami. Ten model biznesowy jest bardzo ceniony przez użytkowników, co potwierdzają wysokie oceny.

Wallester zdaje się z powodzeniem radzić sobie z wyzwaniami rynku fintech, oferując wartościowe i konkurencyjne usługi. Ich ekonomiczne podejście, możliwości personalizacji i integracji, a także wysoki poziom obsługi klienta sprawiają, że platforma jest atrakcyjna dla firm na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Jednak nie wszystko jest idealne. Istnieje kilka ograniczeń, które mogą stanowić wyzwanie dla niektórych firm, zwłaszcza tych o globalnym zasięgu lub realizujących transakcje wielowalutowe. Obecne ograniczenia geograficzne, jedna waluta konta oraz brak natywnej integracji z zewnętrznym oprogramowaniem księgowym to aspekty, które mogą wpłynąć na decyzję o wyborze Wallester.

Patrząc w przyszłość, rola Wallester na rynku fintech wydaje się być znacząca. Firma nie tylko pokazała, że jest w stanie dostarczyć konkurencyjne i efektywne rozwiązania, ale także wyznaczyła standardy w dziedzinie zarządzania wydatkami firmowymi. Rozwiązania white-label firmy, jak i jej zaangażowanie w tworzenie integracyjnego środowiska dla firm na całym świecie, wyraźnie pokazują, że Wallester jest pionierem w dziedzinie technologii finansowych.

Podsumowując, Wallester to dynamiczna firma, której rozwiązania white-label znalazły zastosowanie w wielu firmach. Mimo pewnych ograniczeń, jej zaangażowanie, innowacyjność i skuteczność stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju. Firma na pewno będzie dalej kształtować krajobraz finansów i technologii, a jej rola w przyszłości fintech wydaje się być kluczowa.

Studium przypadku zostało opracowane we współpracy

z firmą Wallester, która dostarczyła także materiały graficzne