Niezbędne zapisy w umowie z fotografem ślubnym

Dobrze jest być precyzyjnym we wszystkich zapiskach, nie pozostawiać miejsca na różnego rodzaju interpretacje zapisów umowy. W przypadku pewnych niejasności, wątpliwości na etapie wykonywania przez Waszego usługodawcę zobowiązań umowy, zawsze będziecie mogli zajrzeć do dokumentu i sprawdzić, czy usługodawca należycie wywiązuje się z zadań.

Co powinna zawierać umowa z fotografem ślubnym?

Tak jak w każdej umowie, również i tej spisywanej z fotografem, powinny się znaleźć: miejsce i data podpisania umowy oraz oznaczenie stron umowy. W dalszej części powinien zostać opisany przedmiot umowy. Na pewno będzie to reportaż fotograficzny z dnia ślubu z podaniem termin uroczystości. W tym miejscu wypisane mogą też być inne usługi: sesja narzeczeńska, sesja poślubna czy fotoksiążka, jeśli się na nie decydujesz.

W oświadczeniach stron jednym z najważniejszym punktów będzie oświadczenie fotografa ślubnego, że odbył przygotowanie liturgiczne w zakresie fotografowania w czasie uroczystości religijnych, na co posiada stosowny dokument wydany przez Kurię Warszawską. Dokument z Kurii jest niezbędny do fotografowania uroczystości w kościele i każdy fotograf ślubny powinien go posiadać. W oświadczeniach fotograf powinien też zapisać, że posiada niezbędną wiedzę, przygotowanie zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji przedmiotu umowy.

Zobowiązania stron, aby nie było żadnych niedomówień

W zobowiązaniach fotografa powinno być zapisane wszystko to, co oferował wybrany pakiet usług: liczba godzin pracy fotografa, liczba oddanych zdjęć, rozdzielczość zdjęć cyfrowych, forma przekazania fotografii cyfrowych (płyta DVD, pendrive, chmura), liczba i wymiary wydruków fotograficznych, ewentualnie informacje o galerii online i pokazie zdjęć, jeśli są przedmiotem umowy

Z mojego doświadczenia wynika, że w większości umów brak jakiejkolwiek informacji, co się stanie w przypadku, gdy fotograf nie będzie mógł zrealizować zlecenia na przykład za względów zdrowotnych. Możecie zażyczyć sobie, aby fotograf dodał punkt o następującej treści: „W przypadku niemożności wykonania przez fotografa przedmiotu umowy fotograf zobowiązuje się do wyznaczenia innego fotografa o podobnym stylu i na zbliżonym poziomie do wykonania usług stanowiących przedmiot umowy. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody zamawiającego.”

Termin oddania zdjęć ślubnych

Często po ślubie para młoda nie może doczekać się zdjęć, chce je otrzymać jak najszybciej. Rzetelne wykonanie usługi przez fotografa ślubnego wymaga jednak czasu, stąd termin oddania zdjęć zapisany jest w umowie może wynosić nawet trzy miesiące. Każdy profesjonalny fotograf ślubny z Warszawy powinien dotrzymać tego terminu. Jeśli usługodawca rażąco spóźnia się z oddaniem zdjęć, zamawiający może domagać się rekompensaty. Zapisy w umowie o karach umownych nie są potrzebne. Kodeks cywilny stanowi, że zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Wynagrodzenie fotografa

W paragrafie o wynagrodzeniu usługodawcy powinna być podana końcowa kwota, termin i sposób zapłaty. Podpisanie umowy wiąże się z zobowiązaniem wpłacenia zaliczki bądź zadatku za usługę.

Zadatek i zaliczka nie są synonimami. Jeśli w umowie zapisana jest zaliczka, w przypadku rozwiązania umowy przez którąś ze stron, wpłacona za usługę kwota zostaje zwrócona. Inaczej jest w przypadku zadatku. Rozwiązanie umowy przez zamawiającego oznacza, że fotograf ślubny zatrzymuje zadatek. Jeśli jednak fotograf z jakiś powodów rozwiąże umowę z przyszłą parą młodą, będzie musiał zwrócić parze podwójną wysokość zadatku. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem i zabezpieczeniem dla obu stron jest zadatek.

Pozostałe zapisy, na które warto zwrócić uwagę

Każdemu fotografowi zależy na tym, żeby móc publikować w sieci swoje najlepsze zdjęcia. W umowie może się zatem znaleźć informacja, że zamawiający zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących działalność fotografa. Jeśli sobie tego nie życzysz, poproś fotografa o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Żyjemy obecnie w trudnych czasach. Pandemia covid-19 jest z nami od dwóch lat i prawdopodobnie zostanie z nami na kolejne lata. Obostrzenia rządowe często uniemożliwiają parom zorganizowanie wymarzonego wesela. Umowa powinna zabezpieczyć obie strony na taką sytuację. Nie każdy usługowca ma przygotowany zapis „covidowy” w drafcie umowy. Może on mieć następującą postać: „Jeśli na skutek obostrzeń rządowych spowodowanych sytuację epidemiologiczną wesele nie będzie mogło się odbyć w planowanym terminie i zostanie wyznaczony nowy termin uroczystości, całość usługi zostanie wykonana w nowym terminie a wszystkie zapisy umowy pozostaną bez zmian. Jeśli fotograf nie będzie mógł wykonać usługi w zaproponowanym przez zamawiającego terminie, fotograf zachowuje zadatek a umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron.”

Artykuł powstał przy współpracy z Vasco Images – fotograf ślubny Warszawa: https://vascoimages.pl/