Nietypowe tradycje bożonarodzeniowe

Krampus, czyli potworny pomocnik Świętego Mikołaja

Co się stanie, gdy połączymy święta Bożego Narodzenia z alpejskim folklorem?

Coś potwornego!

Krampus to bowiem demon, który grasuje w czasie świąt i wymierza karę nieposłusznym dzieciom.

Rodzice wykorzystywali tę legendę, aby zmusić swoje pociechy do posłuszeństwa. Jeśli dzieci były niegrzeczne, to Krampus miał przychodzić i porywać je do swojej jaskini w górach.

Tradycja ta ma się cały czas dobrze, ale przybrała już trochę mniej drastyczną formę. Polega ona na tym, że co roku, 5 grudnia, dzieci w Austrii kładą wyczyszczone i wypastowane buty przy kominku.

Jeśli nasi najmłodsi byli grzeczni, to Święty Mikołaj zostawi im w bucie prezent. Jeśli nie, to Krampus zostawi kawałek węgla lub rózgę.

Brak tradycyjnych potraw? Zamówmy KFC!

Pomimo że Boże Narodzenie nie jest w Japonii tak powszechne, jak chociażby w Polsce, to wielu Japończyków i tak regularnie obchodzi to święto. Jest tam jednak jedna tradycja, która u nas byłaby nie do pomyślenia: jedzenie KFC!

Wszystko zaczęło się od zręcznej kampanii marketingowej przeprowadzonej przez giganta fast foodów w Kraju Wschodzącego Słońca. W latach 70. XX wieku, święta Bożego Narodzenia były mało znane w Japonii, a nawet jak już, to kojarzono je z Bogatym Zachodem.

Marketingowcy z KFC postanowili to wykorzystać i połączyć „typowo zachodnie” Boże Narodzenie z „typowo zachodnim” zwyczajem jedzenia fast foodów. Wypuścili więc reklamę, która przedstawiała specjalne bożonarodzeniowe menu w KFC.

Wielu Japończyków najwyraźniej uznało, że fast food, który kojarzy się z Krajami Zachodu, będzie idealnym posiłkiem podczas typowo zachodniego święta. I w taki właśnie sposób narodziła się tradycja, która trwa już od 50 lat. Czy przetrwa następne 50?

Wiedźma Befana, czyli włoski pomocnik Świętego Mikołaja

Według legendy wiedźma Befana przelatuje podczas świąt Bożego Narodzenia na swojej miotle i rozdaje słodycze grzecznym dzieciom. Niegrzecznym zostawia zaś kawałki węgla.

Nie jest do końca jasne, skąd ta tradycja się wywodzi. Jest jednak kilka przesłanek, które w kilku miejscach się powtarzają.

Na przykład, wiele legend mówi, że Befana była wdową, która wyruszyła z Trzema Królami, aby zostawić nowo narodzonemu Jezusowi podarunek. Jej podróż jednak nigdy się nie zakończyła, co może tłumaczyć straszny wygląd kobiety.

Befana zawsze miała jednak dobre intencje. To dlatego zostawia grzecznym dzieciom słodycze.

Bananowiec zamiast choinki? Takie rzeczy tylko w Indiach

Chrześcijanie stanowią zaledwie 2,3% całkowitej populacji w Indiach. Święta Bożego Narodzenia nie mają tam więc religijnego charakteru tak, jak ma to miejsce w Europie. Chodzi tam raczej o spędzenie czasu z rodziną.

Kraj ten ma jednak swoje charakterystyczne zwyczaje bożonarodzeniowe, których na próżno szukać w innych częściach świata. Jednym z nich jest dekorowanie bananowców i drzew mango ozdobami świątecznymi.

Wielu chrześcijan pochodzących z Indii dekoruje też swoje domy światełkami świątecznymi. Tradycja ta została zapoczątkowana w XIX wieku, gdy wielu chrześcijańskich misjonarzy przywoziło wtedy do Indii światła i lampy elektryczne.

Kolejna tradycja bożonarodzeniowa w Indiach dotyczy przygotowywania charakterystycznych dla tego regionu potraw. Na indyjskim stole znajdziemy więc m.in. placek z owocami, biryani oraz ryżowe danie z kurczakiem lub baraniną w sosie Raita.

Wesołych Świąt!

