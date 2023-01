Nieoczywiste męskie dodatki, które urozmaicą twoją garderobę

Utarło się, że to kobiety eksperymentują ze stylem i co chwilę wymieniają zawartość swojej szafy – mężczyźni tymczasem co najwyżej raz na rok kupią nową koszulkę i parę jeansów. Warto jednak wyłamać się ze schematu i niezależnie od płci próbować czegoś nowego. Moda to sposób na wyrażenie siebie, pokazanie światu swojej osobowości, gustu, zainteresowań. Dobrze czujemy się w tym, co jest znajome i przetestowane, ale wyjście ze swojej strefy komfortu raz na jakiś czas potrafi zdziałać cuda i pomóc nam odnaleźć wersję siebie, w której czujemy się najlepiej. Oto więc krótki poradnik modowy dla panów, w którym znajdziecie ciekawe dodatki pozwalające wam urozmaicić swoje codzienne kreacje!

1. Biżuteria

Wielu mężczyzn przez całe życie nosi co najwyżej zegarek i obrączkę. Odpowiednio dobrana, subtelna biżuteria jest jednak z roku na rok coraz bardziej popularna, a coraz więcej panów zauważa, że gustowny łańcuszek, bransoletka czy pierścień to świetna kropka nad i w słowie „outfit”. Zarówno w Internecie, jak i w sklepach stacjonarnych znaleźć możecie szeroki wybór sygnetów i pierścieni, łańcuchów i stalowych lub złotych naszyjników, bransolet lub, dla odważniejszych, kolczyków dedykowanych właśnie dla mężczyzn. Dla tych, którzy wolą minimalizm, sprawdzą się jednolite, gładkie, proste i sprawdzone dodatki, takie jak zwykły, srebrny łańcuszek czy srebrny bądź złoty sygnet. Ci, którzy lubią coś z pazurem mogą za to przebierać w przeróżnych wzorach, stylach i kolorach tak, aby znaleźć świecidełko idealne dla ich stylu i wrażliwości.

2. Nowoczesna elegancja

Połączenie krawatu i garnituru to ponadczasowy klasyk nie do przebicia: ciężko nie wyglądać w nim co najmniej schludnie i sprawdzi się w każdej formalnej sytuacji. Jednakże czasem wyglądanie dokładnie tak samo jak dziesiątki innych mężczyzn na tym samym weselu czy bankiecie potrafi być nieco nużące. Z pomocą przychodzą więc dodatki, które pozwalają urozmaicić i spersonalizować wieczorową męską kreację. Pierwszy krok to wypróbowanie muchy zamiast krawata. Różne kształty, kolory, faktury – w sklepach znajdziecie choćby muchy motyle, muchy nietoperze, muchy diamenty czy drewniane muchy. Odpowiednią muchę dobrać można zarówno celując w konserwatywne podejście, jak i wtedy, gdy mamy chęć nieco zaszaleć i dodać do garnituru mniej formalny akcent. Innym polem do eksperymentowania jest dobranie spinek do mankietów. Chociaż znaleźć można wiele klasycznych rozwiązań, to każdy, kto chciałby dla siebie czegoś ciekawszego może znaleźć w Internecie szeroką ofertę tematycznych spinek do mankietów.

3. Okulary przeciwsłoneczne

Wbrew pozorom przyciemniane okulary mogą nie tylko chronić nasze oczy przed promieniami słońca, ale same w sobie stanowić element naszej letniej kreacji. Z tygodnia na tydzień na zewnątrz zauważyć można coraz więcej słońca, mamy więc idealny czas na uzupełnienie swojej garderoby o ciekawe okulary. Sprawdzone i ponadczasowe awionetki, kanciaste i modne, plastikowe oprawki spopularyzowane przez Ray-Ban, lżejszy model clubmaster lub coś całkowicie nieortodoksyjnego: lenonki lub cienkie, prostokątne oprawki – do wyboru, do koloru.

